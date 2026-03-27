Sporting-Deportivo: Este es el posible once de Antonio Hidalgo en El Molinón

El Deportivo se enfrenta este sábado al Sporting de Gijón (21.00, TVG y LaLiga Hypermotion TV), en un encuentro en el que Antonio Hidalgo tendrá que hacer, por lo menos, dos cambios en su once titular. El técnico de Canovelles no podrá contar con Stoichkov, sancionado por acumulación de tarjetas, y tampoco con Lucas Noubi, convocado con la selección sub 21 de Bélgica. A cambio, recupera a Miguel Loureiro tras su esguince de tobillo, para un encuentro en el que espera que sus pupilos puedan "igualar" la intensidad de un cuadro local que se juega parte de sus opciones de ascenso esta temporada.

Con Samu Fernández en la convocatoria para paliar las bajas en defensa, y con Dani Barcia también de regreso tras sanción, el Dépor de Antonio Hidalgo plantea un partido en el que habrá intercambio de ritmo y carreras. Borja Jiménez, no obstante, cree que será un duelo con un marcador cerrado. Un duelo "especial" para el actual entrenador del Sporting, quien dirigió al Dépor en Primera RFEF.

Antonio Hidalgo ante el Huesca / Iago Lopez

Miguel Loureiro, de vuelta

Con Álvaro Ferllo instalado en la portería, y Ximo de regreso en el lateral diestro y además a gran nivel, la única vacante que queda es la que libera Lucas Noubi. La vuelta de Miguel Loureiro significa que el cercedense ocupará una de las dos posiciones en el eje de la zaga. El ex del Huesca, Andorra o Córdoba es indiscutible para Antonio Hidalgo, y es el segundo jugador de campo con más minutos, solo por detrás de Mario Soriano.

Su pareja está a debate entre Arnau Comas y Dani Barcia. Hidalgo ha apostado antes por el zaguero catalán, mientras que el coruñés lleva tres meses sin minutos. Solo jugó un puñado ante el Cádiz y ante el Ceuta, en sus únicas apariciones en liga en 2026.

Un sustituto para Stoichkov en la delantera

La otra vacante en el once titular surge a raíz de la sanción de Stoichkov. Habrá que esperar al inicio del encuentro para ver qué plantea Antonio Hidalgo. Como opciones más naturales, tiene a Cristian Herrera, un segundo delantero que podría ocupar el rol del gaditano. También está Samuele Mulattieri, quien se compenetra bien con Bil Nsongo y además viene de anotar el gol de la victoria ante el Real Zaragoza.

Hidalgo también podría adelantar la posición de Mario Soriano o cambiar de sistema. Con esto, debería incluir un centrocampista más. Si quiere mayor control, Riki Rodríguez, que lleva dos semanas sin participar, tiene más papeletas que Charlie Patiño. Mientras que, si busca un perfil más defensivo, José Ángel emerge como primera opción, con el gijonés Gragera en la recámara.

Los onces de Deportivo Sporting

Sporting: Christian Joel; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Diego Sánchez, Oliván; Corredera, Gelabert; Dubasin, Manu Rodríguez, Gaspar Campos; y Otero.

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Deportivo: Ferllo; Ximo Navarro, Loureiro, Arnau Comas, Quagliata; Altimira, Villares, Mario Soriano, Luismi; Herrera y Bil Nsongo.