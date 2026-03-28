1-1 | Un cabezazo de Dani Barcia sostiene al Dépor en lo alto

Dani Barcia, después de 98 días de espera desde su última titularidad en liga, voló por encima de todos para cabecear un merecido empate que el Deportivo trabajó con calma y paciencia (1-1). Se le pedía personalidad al equipo de Antonio Hidalgo, que dominó un encuentro difícil de digerir y masticar, hasta que encontró premio a balón parado. Como en la ida, esta vez para salvar un punto de justicia que refrenda al equipo coruñés en la segunda plaza.

El conjunto visitante saltó con personalidad a un Molinón a medio gas. Intentó domar la pelota, hacerse con el control del partido, y llegó a rozar un 75% de posesión a la espera de que los rojiblancos moviesen ficha. Borja Jiménez planteó una defensa cerrada y estructurada, cediendo el balón al cuadro de Hidalgo, que movía de lado a lado con paciencia buscando abrir a una defensa que mutaba entre un 5-4-1 y un 4-4-2 a través de la figura de Gaspar Campos. El Dépor, con Barcia, Escudero y Riki como novedades, no parecía apurado, y a los diez minutos asomó con un tiro taponado de Mario Soriano que se encontró con la oposición de Pablo Vázquez.

Otero barrió la lata de libre directo

Con Luismi correteando por dentro, el equipo blanquiazul tuvo el control en el tramo inicial, pero no fue capaz de transformar ese aparente dominio en ocasiones, ante un Sporting que pronto dio un paso al frente. Gaspar Campos abandonaba la banda y obligaba al Dépor a cerrar también con cinco atrás. Precisamente, el capitán asturiano dejó atrás a Barcia en la primera llegada local, que acabó en un córner que Vázquez cabeceó para obligar a Ferllo a intervenir. El Sporting no tardó en volver a encontrar en la espalda de Barcia una debilidad, y Dubasin sacó una falta peligrosa (con amarilla incluida) que anunciaba un cambio de tornas. Desde una posición suculenta, Juan Otero golpeó con curva al palo de Álvaro Ferllo, quien no se estiró bien. 1-0.

Al Dépor le costó reaccionar. El Molinón, con mucho menos público de lo habitual, hacía ruido igualmente y rugía con los suyos. El control inicial dio paso a un largo tramo de dudas, acrecentada por un paso al frente en la presión del equipo rojiblanco.

Una ruptura al espacio de Diego Villares quebró el tramo de mayor dominio local. El de Samarugo se repartía el doble pivote con Riki, pero en una jugada que pudo correr al espacio logró sacar un pase de la muerte que remató Luismi contra un defensor. El Dépor despertó gracias a la insistencia de Altimira y Ximo, que cargaban la banda derecha. Los ataques tenían mayor claridad por ahí, mientras que en la zurda Escudero emergía como un islote en un mar vacío. El de Guadahortuna aprovechó un pase milimétrico de Mario Soriano para llegar con peligro, y esta vez fue Bil Nsongo el destinatario, pero el camerunés no logró golpear bien el esférico. Al filo del descanso, Barcia tuvo el empate de cabeza. Era un aviso. El Sporting agradeció la pausa.

Dani Barcia emerge en el momento más necesario

El Deportivo se hizo con el mando del encuentro en una segunda parte de claro color blanquiazul. Hidalgo dio entrada a Mulattieri al descanso, colocando a Mario y Riki en la medular. Nada más arrancar, Bil Nsongo tuvo una ocasión franca tras un gran pase de Soriano, pero el golpeo salió mordido. Con el dominio absoluto del juego, y el Sporting agazapado atrás sin apenas lograr expandirse, el técnico catalán metió también a Quagliata y Yeremay. Ambos combinaron tras una jugada muy larga que remató de cabeza el canario sin encontrar portería.

Al Dépor le pesaron las piernas. No aprovechó su mejor momento y perdió ese dominio que mantuvo durante los primeros 20 minutos de la segunda mitad. Ante la falta de claridad en los metros finales, emergió, como en el duelo de ida, la figura de Dani Barcia para hacer justicia a lo visto durante el encuentro. Yeremay forzó una falta en la banda izquierda. Una más del canario, que no está al 100%, pero incluso jugando a tres marchas genera pánico en los rivales. Luismi la botó y, por encima de todos, emergió la figura del canterano, casi inédito en este 2026, para cabecear y poner patas arriba El Molinón. Era una reivindicación del zaguero, a quien le atropelló el inicio y acabó imponiéndose con jerarquía.

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Quedaba tiempo para sellar la remontada y el Dépor la tuvo en las botas de Diego Sánchez, zaguero local, tras un centro con veneno de Altimira que buscaba a Mulattieri. Reaccionó Yáñez para salvar el 1-2. Los coruñeses lo intentaron de manera directa, buscando replicar la fórmula de la jornada pasada, e incluso el italiano tuvo una última que Pablo Vázquez salto in extremis. No fue suficiente para sellar la remontada, aunque el Dépor, que rindió a buen nivel, sostiene temporalmente su segunda posición.