Antonio Hidalgo: «En la segunda parte recuperamos el control y pudimos marcar, fue una pena no encontrar el segundo gol»

Antonio Hidalgo ve el vaso medio lleno después de empatar contra el Sporting de Gijón en el Molinón (1-1). El técnico se marchó del feudo asturiano «con la sensación de poder haber sacado tres puntos», pero contento, porque consideró que «sumar siempre es positivo». «Hubo dos partes diferenciadas, aunque en líneas generales dominamos», señaló justo antes de explicar su visión del encuentro: «Estuvimos muy bien en los primeros 15 o 20 minutos, hasta su gol, aunque nos faltó algo de amenaza [en ataque]. Cuando nos marcaron, nos desajustamos en la presión y estuvimos más incómodos, espesos. En la segunda parte lo corregimos al poner a dos delanteros y ganamos en presencia, tuvimos el control y ocasiones para marcar. Fue una pena no encontrar el segundo gol, porque el equipo hizo un gran trabajo». El entrenador deportivista también resaltó que el Sporting realizó «un gran esfuerzo físico en la primera parte» y lamentó que el Molinón «no estuviese lleno hasta la bandera».

Nombres propios y marea blanquiazul

Más allá del trabajo colectivo, que Hidalgo puso en valor en varias ocasiones durante la rueda de prensa postpartido, destacó a algunos de los ases de su baraja. Uno de ellos fue Mario Soriano, que empezó adelantado y retrasó su posición tras la entrada de Mulattieri en el descanso. «Mario nos da tranquilidad, tiene una gran capacidad para superar líneas y es capaz de resolver situaciones difíciles con un jugador encima. En la primera parte no estuvo muy cómodo, últimamente se encuentra mejor en la base de la jugada», comentó el preparador catalán. Sobre la línea defensiva, formada por Ximo, Comas, Barcia y Escudero, indicó lo siguiente: «Llega un punto del año en el que todos tienen pequeñas molestias. Quagliata lleva una carga grande minutos, y tenía molestias en el cuádriceps y Loureiro tres cuartos de lo mismo. Hay que decidir cuando equilibrar la balanza, la gente que viene por detrás tiene mucha hambre». Diego Villares, que solo disputó los primeros cuarenta y cinco minutos, se quedó en el vestuario en el intermedio por «un problema en el hombro».

El Deportivo no estuvo solo en Gijón. Una enorme marea blanquiazul asaltó el feudo asturiano para mantener la fe de los futbolistas hasta el final y el entrenador quiso agradecerlo: «Gracias a la gente por el apoyo y por el ambiente, por como han despedido al equipo. Nos están empujando muchísimo. Nos hubiese gustado darles una victoria». Ahora, el Dépor afronta dos partidos seguidos en Riazor, en los que el técnico espera «seguir sumando de tres».