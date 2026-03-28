El Deportivo negocia con la selección belga y libera a Noubi para el partido del martes ante el Cordoba
Hidalgo gana un efectivo importante para el encuentro entre semana
Lucas Noubi no estará sábado con el Deportivo en El Molinón, pero sí estará este martes en Riazor frente al Córdoba. El central fue convocado para esta ventana de selecciones por Bélgica sub 21 y jugó 90 minutos en un partido oficial ante Austria (victoria por 1-0), pero el club coruñés ha conseguido que la federación de su país le libere del compromiso amistoso del martes ante Holanda y pueda estar presente en el trascendental partodo de esta próxima semana a A Coruña. De hecho, Noubi ya llega esta noche a la ciudad y se incorporará a la dinámica de trabajo en cuanto vuelva el equipo de Gijón.
Con Loureiro como fijo, Lucas Noubi es ahora el futbolista preferido por Hidalgo para acompañarle. Arnau Comas es la otra opción con Dani Barcia como secundaria. Existen muchas opciones de que sea titular el próximo martes ante los andaluces para refrescar al equipo.
La gran irrupción
Que el Dépor haya apurado las gestiones para liberar a Noubi viene dado por lo cargada que tiene el equipo la semana y también es una muestra de la importancia que ha adquirido el joven en el proyecto. Llegó libre tras un casi en blanco al no querer renovarle por el Standard de Lieja. Tras unos meses de adaptación, se han hecho patente sus condiciones y ha ganado peso en el equipo. El Elche quiso ficharlo el pasado mercado de invierno con una propuesta de entre y ocho millones. El futbolista se encuentra muy a gusto en el proyecto y en la ciudad.
- Llega a Marineda City el pop-up de Amazon que arrasa en Europa: paquetes sorpresa por menos de 3 euros y 10 minutos para elegir
- Arteixo despide a un empleado municipal por trucar el camión de la basura
- Vecinos de A Coruña se posicionan en la polémica del taxi: VTC sí, pero también mejoras en el bus
- Gragera regresa a casa tras tres meses de ostracismo en el Deportivo
- 4-4 | Al Liceo se le escapa la clasificación en un final embarrado y se la jugará ante el Oliveirense
- El Santander se repliega en la comarca de A Coruña: cierra la oficina de Santa Cruz
- Lucas Pérez, a un paso de ser nuevo jugador del Cádiz hasta final de temporada
- El acceso a Alfonso Molina desde San Cristóbal, en A Coruña, reabre para adelantarse a la saturación por el corte de A Pasaxe