El Deportivo negocia con la selección belga y libera a Noubi para el partido del martes ante el Cordoba

Lucas Noubi no estará sábado con el Deportivo en El Molinón, pero sí estará este martes en Riazor frente al Córdoba. El central fue convocado para esta ventana de selecciones por Bélgica sub 21 y jugó 90 minutos en un partido oficial ante Austria (victoria por 1-0), pero el club coruñés ha conseguido que la federación de su país le libere del compromiso amistoso del martes ante Holanda y pueda estar presente en el trascendental partodo de esta próxima semana a A Coruña. De hecho, Noubi ya llega esta noche a la ciudad y se incorporará a la dinámica de trabajo en cuanto vuelva el equipo de Gijón.

Con Loureiro como fijo, Lucas Noubi es ahora el futbolista preferido por Hidalgo para acompañarle. Arnau Comas es la otra opción con Dani Barcia como secundaria. Existen muchas opciones de que sea titular el próximo martes ante los andaluces para refrescar al equipo.

La gran irrupción

Que el Dépor haya apurado las gestiones para liberar a Noubi viene dado por lo cargada que tiene el equipo la semana y también es una muestra de la importancia que ha adquirido el joven en el proyecto. Llegó libre tras un casi en blanco al no querer renovarle por el Standard de Lieja. Tras unos meses de adaptación, se han hecho patente sus condiciones y ha ganado peso en el equipo. El Elche quiso ficharlo el pasado mercado de invierno con una propuesta de entre y ocho millones. El futbolista se encuentra muy a gusto en el proyecto y en la ciudad.