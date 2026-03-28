Segunda RFEF
El Fabril, a consolidar su liderato en su fortín ante el Atlético Astorga
El equipo de Manuel Pablo es el mejor local de la competición y repite en casa
Nájera y Noé, bajas por sanción
El Fabril recibe este domingo al Atlético Astorga (17.00, Youtube del RC Deportivo), en un encuentro peligroso para el cuadro coruñés, que defiende liderato. Los blanquiazules comandan la competición con cuatro puntos de ventaja sobre el Oviedo Vetusta, que jugará el domingo por la mañana ante el Rayo Cantabria. Manuel Pablo deberá hacer dos cambios en su equipo para cubrir las bajas de Mario Nájera y Noé Carrillo por sanción.
16 partidos consecutivos sin conocer la derrota permiten al filial blanquiazul disfrutar de una posición cómoda en el tramo final de temporada. Depende de sí mismo a falta de seis jornadas para alcanzar el ascenso a Primera Federación. Un objetivo que pasa, primero, por el Arsenio Iglesias, en el que han ganado los últimos siete encuentros disputados y acumulan un total de 34, lo que convierte a la ciudad deportiva coruñesa en el feudo a batir de la competición. 32 puntos de los 57 acumulados han llegado en casa para el mejor local de la competición.
A Manuel Pablo se le acumulan varias bajas para la cita ante un Atlético Astorga que ha sacado seis victorias en los últimos ocho encuentros. El entrenador canario, recién renovado hasta 2028, no podrá contar con Nájera, expulsado la jornada pasada. Tampoco con Noé Carrillo, sancionado por acumulación de tarjetas, y el lesionado Manu Ferreiro. Será el turno para jugadores menos habituales en la medular. Garrido, Dani Estévez por delante de Enrique, Fabi en un rol más interior, o David Domínguez podrían ser algunas opciones para suplir a los dos jugadores que se suelen repartir el carril central. Sin el riojano, y también sin Bil Nsongo, en dinámica de primer equipo, el filial deportivista pierde 24 de sus 46 goles anotados este curso, más del 50% repartidos a partes iguales entre el de Logroño y el de Yaoundé.
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