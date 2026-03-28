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Sporting de Gijón - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Partido de Segunda División desde El Molinón
El Deportivo se reencontrará hoy a Pablo Vázquez, Álex Corredera y Juan Otero
Aficionados del Deportivo en Gijón
Empata el Dépor Abanca con un gol de Espe Pizarro. 1-1, en el minuto 10
Se adelanta el Eibar ante el Dépor Abanca. 0-1 en el minuto 7
En nada arranca el Dépor Abanca-Eibar. Os mantendremos informados por aquí
Antonio Hidalgo tiene que suplir el once la baja de Stoichkov, uno de sus titulares habituales en las últimas semanas
En media juega el Dépor Abanca y este es su once
Los convocados del Sporting
- El Santander se repliega en la comarca de A Coruña: cierra la oficina de Santa Cruz
- Llega a Marineda City el pop-up de Amazon que arrasa en Europa: paquetes sorpresa por menos de 3 euros y 10 minutos para elegir
- Arteixo despide a un empleado municipal por trucar el camión de la basura
- Vecinos de A Coruña se posicionan en la polémica del taxi: VTC sí, pero también mejoras en el bus
- Gragera regresa a casa tras tres meses de ostracismo en el Deportivo
- 4-4 | Al Liceo se le escapa la clasificación en un final embarrado y se la jugará ante el Oliveirense
- Lucas Pérez, a un paso de ser nuevo jugador del Cádiz hasta final de temporada
- El acceso a Alfonso Molina desde San Cristóbal, en A Coruña, reabre para adelantarse a la saturación por el corte de A Pasaxe