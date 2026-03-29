3-0 | El Fabril da un recital y acaricia el ascenso directo

El Fabril dio otro paso de gigante para aproximarse a un ascenso directo que cada vez tiene más al alcance de la mano. El filial blanquiazul celebró la renovación de su técnico, Manuel Pablo, con una nueva exhibición de solidez y contundencia. Venció (3-0) a un Atlético Astorga que cayó víctima de sus errores individuales. Un penalti que transformó Héctor Areosa y un robo de Dipanda, que no hace prisioneros desde que asumió el rol de nueve titular, allanaron un camino en el que Mané también puso su granito de arena. Un festival más en Abegondo para un equipo que ya deja a siete puntos al Oviedo Vetusta, segundo clasificado, a falta de quince por disputarse.

Fue una tarde plácida en el campo Arsenio Iglesias. Manuel Pablo rotó en la portería y en el once inicial y el Fabril necesitó 20 minutos para carburar y comenzar a marcar las diferencias sobre su rival. El Atlético Astorga, uno de los conjuntos más en forma de la segunda vuelta, llegó con un plan claro. Se encomendó a su solidez atrás, con mucha gente cerca de la frontal y las líneas muy juntas. La estrategia frustró los primeros intentos del ataque fabrilista. Dipanda y Areosa tuvieron complicaciones para transformar en remates los envíos al área de sus compañeros. El ariete logró inquietar al guardameta rival con alguna presión fuerte, pero faltaba un remate peligroso que pusiese en duda el empate inicial.

El veneno comenzó a fluir a partir de la media hora de juego. Las arrancadas de Mané por el costado izquierdo comenzaron a quebrar la confianza del Astorga, pero el duelo solo se rompió con una acción de mala fortuna para el conjunto leonés. Pedro Augusto tocó el balón con la mano al intentar despejar un balón envenenado en el área. El árbitro lo vio y señaló la pena máxima con la que Héctor Areosa, sin ponerse nervioso, batió a Llamazares para establecer el 1-0.

La ventaja mínima ya era un buen botín antes del descanso, pero los errores del rival permitieron al Fabril abrir brecha. Dipanda insistió con su presión y aprovechó otro error de Pedro Augusto para robarle el balón y batir al portero en el mano a mano (2-0). El Astorga intentó reducir las diferencias con un jugadón de Adrián Álvarez hasta la frontal, pero Álex Marqués estuvo atento para embolsar el remate.

Segunda parte

Un disparo desviado de Kanté nada más iniciar el segundo tiempo obligó al Fabril a evitar la siesta con el partido encarrilado. Dipanda estuvo a punto de firmar el 3-0 en un mano a mano que le ganó Llamazares. Cada arrancada de Mané se convirtió en un motivo de crisis para la defensa del conjunto leonés, mientras que Domínguez y Enrique, con disparos sueltos, incrementaron el tormento de un Astorga que no encontró en el banquillo la formula para aplacar la ambición de los blanquiazules.

Dipanda insistió con alguna acción individual por el carril central en la que volvió a encontrar la oposición del guardameta. El acoso y derribo no cesó, incluso, con la entrada de los recambios. Faltó una pizca de fantasía en las botas de Domínguez o de Fabi, pero la solución llegó desde el juvenil. Iker Gil, recién ingresado en el campo, aprovechó una carrera en profundidad y le regaló el gol a Mané, que llegó desde atrás para batir sin oposición a Llamazares (3-0). Ya nada cambió en un tramo final en el que el Fabril disfrutó sin perder el control. Una final menos para un equipo que cada semana ve más cerca la Primera RFEF.