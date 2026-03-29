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Barcia: «Dominamos casi todo el partido y nos entró al final»

Barcia en el Sporting Deportivo

Barcia en el Sporting Deportivo / Fernando Fernandez

RAC

Dani Barcia volvió a marcarle al Sporting, un equipo con el que dice tener «un tic»: «Estoy contento por dar un punto y a trabajar para meter más goles. Yo estoy perfecto».

El central canterano analizó el partido. «La segunda parte lo hicimos muy bien y dominamos casi todo el partido. Tuvimos ocasiones y concedimos poco. Nos entró al final. En la primera parte nos faltaba ritmo. Corregimos cosas y salió todo de cara», apunta quien se acordó de los desplazados a Gijón: «Lo de la afición es un escándalo. Fue increíble y hay que darle las gracias».

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