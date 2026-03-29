Así está la clasificación de Segunda División: El Dépor resiste en una segunda plaza al rojo vivo

La pelea por el ascenso directo en LaLiga Hypermotion está que arde. Tanto Málaga como Deportivo no han logrado dar continuidad a sus buenas dinámicas en forma de victorias, lo que va a permitir que el domingo el Almería pueda asaltar la segunda posición. Mientras que el cuadro boquerón igualó 0-0 ante el el Leganés, su primer duelo sin anotar gol desde noviembre, el equipo de Antonio Hidalgo rascó un buen punto de El Molinón tras un golazo de Dani Barcia que sirve para volver a rescartar puntos en los minutos finales. Los coruñeses, por tanto, se mantienen en la segunda posición, a la espera de lo que haga el domingo el conjunto indálico. Además, el Castellón volvió a tropezar y alarga su mala racha sin ganar.

Sábado de empates en la zona alta de la clasificación. Deportivo, Castellón y Málaga han sumado un punto, lo que permitirá al Almería y al Racing hacer bueno el fin de semana si logran ganar. Además, el Burgos ha asaltado la quinta posición, relegando a la UD Las Palmas a la séptima y al Castellón a la sexta. Eso sí, los canarios todavía deben jugar. Además, en la zona de abajo, el Granada venció al Huesca (4-2) y la victoria burgalesa fue ante el Valladolid, lo que comprime todavía más si cabe la zona baja y permitirá al Real Zaragoza, que recibe al líder, acercarse de nuevo a la salvación.

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La jornada de Segunda División puede mover la clasificación

La UD Las Palmas abrirá el 29 de marzo en Ipurua a las 14.00, mientras que, dos horas y media después, el Racing de Santander se medirá al Zaragoza en el estadio modular. El Almería, a las 21.00, cerrará la jornada en casa ante la Real Sociedad B.