Diego Villares, Quagliata y Loureiro, con molestias

El paso de la temporada empieza a pasar factura a los jugadores del Deportivo. Loureiro y Quagliata se quedaron en el banquillo. Uno porque viene de ser baja por un esguince y el otro por molestias en el cuádriceps. También tuvo problemas, pero durante el partido, el pivote del Samarugo. En su caso, fue por molestias en el hombro tras una mala caída. Hidalgo tuvo que apostar por cambios y rotaciones.