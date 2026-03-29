Luismi se suma a los apercibidos de cara al final de campeonato en el Deportivo

Luismi Cruz fue amonestado en la primera parte en una acción en la que la tarjeta amarilla se puede considerar justa. La infracción conllevó un castigo que le coloca con cuatro y le hace entrar en el club de los apercibidos que está bastante nutrido en la recta final de liga para los coruñeses. Además del gaditano, Diego Villares, José Ángel, Altimira y Yeremay están a un paso de la sanción.