Sin Mella y Yeremay, el Deportivo luce banquillo y recobra el gol

Uno de los grandes debes del Deportivo en su regreso al fútbol profesional fue la profundidad de plantilla. Un buen once sin una competencia equivalente, a largo plazo, no era sostenible para aspirar a cuotas mayores. En verano, Fernando Soriano movió ficha y apostó por un plantel corto que, en enero, decidió ampliar para reforzar un elenco que pelea por ascender. Ese paso al frente en todas las líneas ha ganado mayor importancia en el tramo actual de temporada, en el que han coincidido la lesión de Mella con los problemas de pubis de Yeremay, y bajas tanto por fatiga como por acumulación de tarjetas. El conjunto blanquiazul no solo no se ha resentido, sino que muestra cada jornada su músculo para continuar en lo alto de la clasificación.

De Samuele Mulattieri en tierras indálicas a Dani Barcia en El Molinón. La unidad B del Deportivo ha dado un paso al frente en este 2026, en el que ha ganado protagonismo la amplia baraja de jugadores que tiene a su disposición Antonio Hidalgo. En especial, ante la baja del canario, figura indiscutible del equipo. En este mes sin el 10 no ha pagado la Yeremaydependencia que se intuía atendiendo a los números del canario, máximo anotador con diez dianas y segundo mayor asistente con siete (le ha adelantado Mario Soriano, que dio la octava frente al Real Zaragoza).

Trece futbolistas diferentes han visto portería este curso. Adrià Altimira fue el último en sumarse a una lista en la que, además, han ganado protagonismo nombres como Bil Nsongo, Stoichkov, el ariete italiano o, en la pasada jornada, Dani Barcia, único central que ha aportado cifras ofensivas (dos dianas, ambas ante el Sporting) en un curso en el que el balón parado estaba siendo una de las asignaturas pendientes para la pizarra de Antonio Hidalgo.

La rotación muestra su fiabilidad

Antonio Hidalgo realizó tres cambios en el once titular de El Molinón respecto al que empleó para vencer al conjunto maño. El técnico suele ser continuista en su idea, en su propuesta, y en sus nombres propios. Aunque semana a semana introduce algún matiz, muchas veces por obligación. De hecho, siempre introduce cambios en el once titular del Deportivo desde la jornada 13, ante la Cultural. En este caso, no pudo contar con Stoichkov, y tanto Loureiro como Quagliata, dos indiscutibles, no estaban físicamente al 100%.

El Dépor no se resintió y mostró una versión más controladora de toda la temporada. Por primera vez superó los 600 pases en un mismo encuentro. Ante el Granada, con 591, había tocado su techo. Contra el Sporting, con un 91% de precisión, realizó 631 (574 acertados). 85 (95% de acierto) corresponden a Riki Rodríguez, que entró en la medular para aportar criterio y calidad. Dani Barcia, con 88, fue el jugador que más realizó, fallando únicamente dos envíos (97% de acierto, el mejor del encuentro en esta faceta). Por detrás, Mario Soriano (79) y Arnau Comas (66).

Los blanquiazules amasaron el balón en ambos tiempos. Multiplicó por dos los pases acertados rivales (270), y realizó 45 recuperaciones, una decena más que el Sporting, mostrando una gran presión en la segunda mitad que le permitió durante muchos momentos embotellar al cuadro dirigido por Borja Jiménez, limitado durante toda la segunda parte a defender el marcador.

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Riki se prepara para dar un pase en el duelo contra el Castellón. / Fernando Fernández

El Deportivo diversifica su gol

A la espera del mejor Yeremay, quien forzó la falta que acabó con el tanto del empate, la plantilla ha respondido a la llamada al gol de Antonio Hidalgo. El Dépor ya no marca tanto como en la primera vuelta. Cuatro de los ocho goles anotados en 2026 hasta su expulsión habían contado con su participación en forma de asistencia o anotación, pero en las últimas semanas esta faceta se ha diversificado en múltiples futbolistas. En Zubieta, Stoichkov, Bil Nsongo y Mario Soriano marcaron; en Ceuta, el camerunés de nuevo y Adrià Altimira; contra el Zaragoza, Stoichkov y Mulattieri; y en El Molinón fue Dani Barcia. Ante momentos delicados, héroes inesperados.