Las notas individuales del Deportivo ante el Sporting: Altimira, Riki y Mario brillaron en El Molinón

El Deportivo salvó un punto positivo en los últimos minutos gracias a un imperial testarazo de Dani Barcia. El conjunto coruñés se mantiene temporalmente en segunda posición, a la espera de lo que pueda hacer el Almería el domingo. En un encuentro muy competido, destacaron, además del goleador Dani Barcia, Riki, Mario Soriano y

EL MEJOR

Adrià Altimira (8): Tanto de extremo como de lateral fue el gran foco ofensivo a través de sus buenos centros.

EL ONCE

Álvaro Ferllo (5): Una de cal y una de arena. Salvó y pudo hacer más. No intervino en la segunda parte.

Ximo Navarro (7): Siempre elige la respuesta correcta. La banda fuerte del Dépor nace con él.

Arnau Comas (7): No pagó la amarilla. Estuvo duro en las disputas. Busca demasiado el pase de seguridad a un compañero cercano.

Dani Barcia (7): Le costó arrancar, pero acabó siendo decisivo con el gol del empate e imponiéndose y anticipándose como sabe hacer.

Escudero (5): No está para grandes alardes, pero el sistema, sin referencia delante, no le ayuda.

Villares (5): Demasiado atado a la base. Dejó una buena llegada. Fue reemplazado al descanso.

Riki (8): Aportó ritmo, calidad y precisión a la medular. Tiene un guante para jugar en largo.

Mario Soriano (8): Dejó varios pases clave, destacando el de Bil Nsongo. Ya está mejor en la base.

Luismi Cruz (7): Jugó siempre por dentro, estuvo suelto y a buen nivel.

Bil Nsongo (5): Aportó mucho trabajo. Tuvo una clara para anotar.

También jugaron en el Deportivo

Mulattieri (5): Aportó mordiente.

Yeremay (5): Lejos de su mejor nivel sigue intimidando.

Quagliata (6): Generó peligro.

Eddahchouri (5): Desapercibido.

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Patiño (5): Se adaptó bien.