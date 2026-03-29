Segunda División
Riazor, terreno prohibido para el Córdoba: una sola victoria en su historia en la casa del Deportivo
Los blanquiazules han vencido en trece de las 19 ocasiones que los blanquiverdes visitaron el estadio coruñés
Este martes el Dépor afrontará una jornada intersemanal que le enfrentará al Córdoba en Riazor (20.00). El conjunto blanquiverde es una de las víctimas favoritas de los blanquiazules cuando tienen que jugar de locales. A lo largo de la historia, tras 19 enfrentamientos, los califas solo han sacado una victoria. Los números son aplastantes, con trece triunfos deportivistas.
El Córdoba de Iván Ania no acude a la cita en su mejor momento. Ambas escuadras ascendieron de la mano, y tuvieron el año pasado un curso parecido para asentarse en la competición. Sin embargo, este año el Dépor ha dado un paso al frente que los blanquiverdes no han sido capaces. Actualmente ocupan la 14ª posición, con 42 puntos. Suma un empate y siete derrotas consecutivas.
13 victorias para el Deportivo
El Deportivo debe aprovechar la crisis que atraviesa un Córdoba que, en febrero, era un candidato a meterse en la promoción de ascenso y tiene jugadores de mucho nivel y peligro como Carracedo, Fuentes, Isma Ruiz o Jacobo González. No gana desde la jornada 26 contra el Leganés (2-1). Es el noveno mejor visitante de la competición, con 20 puntos en 16 duelos.
A lo largo de la historia el Córdoba ha visitado en 16 ocasiones Riazor. Trece acabaron con triunfo blanquiazul. Si bien han empatado en las últimas dos ocasiones (24-25 y 22-23), la única victoria se remonta a la 13-14 (0-1, con gol de López Silva).
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