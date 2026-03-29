Los hijos de Diego Tristán siguen sus pasos: Mikel y Diego juegan en las categorías inferiores del Córdoba CF

Seis temporadas, un trofeo Pichichi, y dos trofeos (una Copa y una Supercopa) ilustran el paso de Diego Tristán por A Coruña. Uno de los grandes goleadores de todos los tiempos con la elástica blanquiazul. Ha pasado mucho tiempo desde aquello, y ahora el exdelantero andaluz se enfoca en su faceta como entrenador. Actualmente trabaja en el cadete B del Córdoba, club que será rival del Dépor el próximo martes y en el que están sus dos hijos, quienes ahora siguen sus pasos en categoría cadete y juvenil: Mikel y Diego.

Tras los pasos del mítico exdelantero del Deportivo, internacional con España y uno de los grandes 9 de su época, están Mikel Tristán Mora, jugador del Cadete B que ha llegado a debutar con el juvenil B, y Diego Tristán Mora, quien ha heredado su mismo nombre. Este último, nacido en 2007, milita en el Juvenil B y ha debutado también en el equipo de División de Honor.

Ambos centrocampistas se han formado en el Atlético Algabeño, club de la localidad sevillana en la que nació el ariete. Pasaron allí toda su etapa futbolística hasta que ambos recalaron de la mano en la cantera del Córdoba CF. Incluso este curso han llegado a compartir campo, en la victoria blanquiverde por 1-3 ante Los Califas, en la que Mikel anotó dos tantos. En total, suma tres, a los que añade otros quince con el cadete. Diego, por su parte, ha sumado 23 partidos como titular, y viene de debutar hace poco ante el Sevilla en División de Honor.

La trayectoria de su padre en A Coruña

Diego Tristán no es ni mucho menos un delantero más en A Coruña. El algabeño, quien estuvo en Riazor entre 2000 y 2006, pasa por ser el máximo goleador de la historia del Deportivo al haber conseguido 110 tantos en 254 partidos con la casaca blanquiazul. Le sigue de cerca José Manuel Traba con 107; Veloso con 106 y Bebeto con 102. Muy cerca de la centena se quedó Makaay con 97 y cierran el top 10 Guimeráns (90), Vicente Celeiro (82), José Luis Vara (80), Alfonso Castro (76) y Amancio Amaro (69).

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Y ya no solo es la cantidad es la importancia, porque con él al máximo nivel el Deportivo fue capaz de ganarle la Copa del Rey al Real Madrid en 2002 en una campaña de ensueño que le llevó al Mundial de Japón y Corea. Fue esa la mejor temporada con 21 goles en Primera y la anterior, con 19. En las siguientes, su producción bajó, aunque también es cierto que gozó de menos protagonismo: 9, 8, 9 y 11, solo en Liga. Tras esas seis temporadas, regresó al Mallorca y luego probó en el extranjero en el Livorno y en el West Ham, antes de retirarse al máximo nivel en el Cádiz.