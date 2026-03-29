Así se salvó el Dépor Abanca: Riazor, tres ases y sobreponerse a la crisis de identidad

No está hecho, pero casi. La permanencia del Deportivo Abanca en la Liga F está sellada virtualmente, a falta de sumar un punto en los seis partidos que le quedan a la escuadra de Fran Alonso en los próximos meses. El conjunto coruñés ha hecho los deberes con margen, pese a que le ha faltado regularidad y personalidad en algún tramo del calendario. En líneas generales, mejora su concurso en la máxima competición respecto al curso anterior, cuando cerró la campaña en el decimocuarto puesto, justo por encima del descenso, con solo un punto más de los que acumula esta temporada en la jornada 24. Le falta recibir a Alhama, Real Sociedad y Espanyol y visitar los campos del Atlético de Madrid, Athletic Club y Tenerife.

Cal, arena y enero como punto de inflexión

El primer tramo de la competición dejó un sabor agridulce. El Dépor empezó bien y puntuó en las tres primeras jornadas, pero conforme pasaban las semanas, Fran Alonso no parecía acertar con la tecla para encontrar la fiabilidad. Capaz de lo mejor y lo peor, el equipo no terminaba de saber a que jugaba. En unos partidos mordía, en otros pecaba de pasivo. Logró maniatar a aspirantes a las plazas europeas como el Atlético o el Tenerife en Riazor y, sin embargo, cayó estrepitosamente en campos como el del Barcelona, el Sevilla o el Alhama. Aun así, acumuló 14 puntos que, sumados a la inoperancia del propio Alhama, el DUX o el Levante encarrilaron la salvación. En enero, el cuadro blanquiazul enderezó el rumbo. Cambió de sistema, se olvidó de la defensa de cinco, recuperó efectivos y trató de dar un paso adelante para no sufrir hasta el final. En líneas generales, funcionó. Suma ya doce puntos en la segunda vuelta con seis partidos aún por disputar y, aunque es cierto que sigue acumulando altibajos, ha puntuado en la mitad de los partidos (cuatro triunfos y un empate) y parece tener las ideas más claras, pese a que la ejecución diste de ser perfecta.

Ainhoa Marín pugna con Ona Batlle en el Deportivo-Barcelona de Riazor. / CASTELEIRO

Estabilidad en el once

El año nuevo propulsó a la escuadra coruñesa con tres motores destacados: Espe Pizarro, Lucía Rivas y Paula Gutiérrez. Cuando Millene se lesionó en el primer partido de 2026 frente al Tenerife, Riazor se echó las manos a la cabeza. Perder a la brasileña significaba quedarse sin la referencia ofensiva y dejar a Ainhoa Marín sola ante los leones. Pero, entonces, aparecieron Pizarro y Rivas. Ni la uruguaya ni la caldense tuvieron protagonismo en la primera vuelta debido a las lesiones. En cuanto entraron en el once, el equipo respiró. El descaro de Rivas fue un soplo de aire fresco que permitió a Fran Alonso jugar con electricidad en ambas bandas y construir una línea ofensiva más imprevisible. Y la intensidad de Pizarro, más allá de colocarla como máxima goleadora del equipo con seis tantos, dotó al equipo de un pulmón extra para presionar en campo rival y generar ataques más directos. Todo ello, regado con uno de los mejores tramos de Paula Gutiérrez en sus cinco temporadas en A Coruña, que la hizo saltar del banquillo a la titularidad a base de dirigir la orquesta blanquiazul a su mejor nivel. Con ellas tres como ejes, el técnico madrileño ha encontrado una estabilidad general en su propuesta de inicio que, más allá de que los cambios puntuales, permite que el equipo tenga una estructura reconocible con Inês, Samara, Raquel, Barth, Vera, Lucía Martínez, Olaya y Ainhoa como acompañantes recurrentes y Elena, Bárbara, Artero, Paula Novo, Marisa o Redru como recursos habituales.

Lucía Rivas encara a Camino en el partido contra el Eibar / Iago Lopez

El refugio de Riazor

La permanencia se forja en A Coruña. Existe un Dépor Abanca cuando juega con la equipación local y otro cuando viste la camiseta visitante. En casa, la escuadra coruñesa ha puntuado en ocho de sus doce partidos (cuatro triunfos y otros tantos empates) y solo el Barça, el Sevilla, el Real Madrid y el Madrid CFF han sido capaces de llevarse los tres puntos. En Riazor es fuerte y difícil de superar (no ha perdido ningún partido por más de dos goles), se encuentra a gusto y se permite ser valiente. Presiona alto, planta cara y corre al espacio con puñales en los costados para atravesar a las defensas rivales. A domicilio es otra historia. Ese descaro se queda en el autobús. Los planteamientos, en general, son más conservadores y al equipo le cuesta fluir y dominar. Esa tirantez, sumada a algunos errores defensivos graves que costaron puntos ante el Badalona y el Granada, han condenado al cuadro coruñés a ser uno de los peores visitantes de la Liga F. Las exhibiciones frente al DUX o el Madrid CFF se quedaron en espejismos.

Las segundas partes sí son buenas

El Dépor de Fran Alonso es un equipo de segundas partes. De las siete victorias que ha celebrado a lo largo de la temporada, cinco de ellas se han consolidado después del descanso. Y de los doce partidos en los que ha puntuado, siete (más de la mitad) se han resuelto en los segundos cuarenta y cinco minutos. El mayor tramo de anotación de la escuadra deportivista está entre el minuto 46 y el 75, en los que ha rubricado 14 de sus 28 goles totales. El 50%. Bárbara contra el Espanyol; Monteagudo ante el Madrid CFF; Millene frente al Atleti; Ainhoa, por partida doble, ante al Granada; Espe y Rivas en el campo del DUX; Raquel, Vera y Paula en la goleada al Madrid CFF y Marisa frente al Levante, tanto en la primera como en la segunda vuelta, rubrican una estadística que muestra que el descanso le sienta bien a las blanquiazules.