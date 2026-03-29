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Casi tres mil aficionados del Deportivo en El Molinón

Sporting - Deportivo

Sporting - Deportivo / Juan Plaza

RAC

Con un El Molinón desangelado por la protesta de sus aficionados, se notó aún más el gran contingente de desplazado deportivistas al encuentro, que se hizo sentir en los cánticos y en todas las gradas. Cerca de 3.000. El equipo permitió sumarse a cualquier localidad con distintivos blanquiazules.

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