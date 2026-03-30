Bruno Saltor, de candidato al banquillo del Deportivo a interino del Tottenham

Hace año y medio el Deportivo decidió despedir a Imanol Idiakez tras un mal arranque en Segunda División y porque la relación entre ambas partes estaba deteriorada después del año del ascenso y de los primeros compases en el regreso al fútbol profesional. En el medio de la temporada la Dirección de Fútbol salió al mercado y, entre opciones con un currículum más extenso como Pacheta, Ramis, Sergio González o Cannavaro, se acabó colando un nombre sorprendente y sin apenas trayectoria en banquillos sénior como jefe principal. Se trataba de Bruno Saltor, quien se acaba de convertir en técnico interino del Tottenham.

El que fuera jugador de Espanyol, Nástic, Lleida, Almería, Valencia y Brighton no estuvo lejos de asumir entonces el comando del Deportivo, pero finalmente Óscar Gilsanz llevó las riendas hasta final de temporada para lograr la salvación del equipo. La apuesta por el entrenador de la casa llegó ante la falta de alternativas en el mercado y porque desde el consejo se apostó por alguien de casa. Pudo ser entonces el momento de que Bruno Saltor diese el salto a la élite como entrenador principal, ya desde su retirada se ha labrado un nombre en Inglaterra como técnico de equipos de cantera o como asistente de conjuntos de élite en la Premier. De hecho, ha estado cumpliendo esta faceta en el Brighton, en el Chelsea y ahora en el Tottenham. Ahora, tras el despedido de Igor Tudor en un equipo que marcha a la deriva en la Premier y que incluso puede descender, la directiva ha decidido que el español entrene al equipo durante estos días que hay parón de selecciones y encontrar en este periodo a un nuevo técnico con renombre y trayectoria antes de que se reanude la competición. La intención es que no asuma la responsabilidad Saltor.

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Un lateral muy unido a Fernando Soriano

Bruno Saltor, sempiterno lateral derecho, jugó más de 300 partidos en el fútbol profesional de España e Inglaterra en las diferentes competiciones antes de colgar las botas. Uno de los equipos en los que militó fue el Almería, entre 2006 y 2009, una época en la que también estuvo Fernando Soriano en el equipo andaluz. Desde entonces forjaron una amistad y mantienen una afinidad.