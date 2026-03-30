Así está la clasificación de Segunda División: Las dos primeras plazas, más abiertas que nunca

El ascenso directo se ha puesto al rojo vivo tras el segundo tropiezo consecutivo del Racing de Santander. La jornada 33 será entre semana, y arrancará este mismo martes, destacando el partido del Deportivo ante el Córdoba, el primer duelo de los equipos que compiten a día de hoy por todo. El encuentro arrancará a las 20.00, aunque para el día también habrá dos encuentros en la zona baja de la clasificación. Málaga Burgos y Racing de Santander disputarán sus encuentros el miércoles; mientras que el jueves lo harán Las Palmas y, además, habrá un duelo directo entre Castellón y Almería.

Tanto Málaga como Deportivo no han logrado dar continuidad a sus buenas dinámicas en forma de victorias, lo que le permitió el domingo al Almería poder asaltar la segunda posición tras vencer 5-1 a la Real Sociedad B. Mientras que el cuadro boquerón igualó 0-0 ante el el Leganés, su primer duelo sin anotar gol desde noviembre, el equipo de Antonio Hidalgo rascó un buen punto de El Molinón tras un golazo de Dani Barcia que sirve para volver a rescatar puntos en los minutos finales. Además, el Castellón volvió a tropezar y alarga su mala racha sin ganar, como también hizo el Racing de Santander.

El Dépor mueve primero

Este martes habrá tres partidos. La jornada la inaugura el Mirandés, en Anduva, ante el Albacete. El conjunto jabato está en descenso y necesita un milagro para poder evitar caer a primera Federación. A las 20.00, el Dépor podría dormir en segunda posición e igualar al Racing de Santander si gana su partido contra el Córdoba. Cierran el martes el Valladolid y el Cádiz, en Pucela, en un duelo entre dos escuadras muy necesitadas, en especial la vallisoletana, que marca la salvación con solo tres puntos de margen con el Real Zaragoza.

El miércoles, turno para el Málaga, que visita al Andorra. Doble viaje largo para los boquerones, que jugarán el sábado en Riazor. Una hora después, el Burgos, actualmente quinto con dos puntos de ventaja respecto a Castellón y Las Palmas, recibe al Ceuta, noveno con 47. Los burgaleses quieren alargar su buena dinámica, mientras que los ceutís todavía tienen opciones de promoción si ganan.

Borja Jiménez / LaLiga

El Huesca de José Luis Oltra se mide a la Cultural de Rubén de la Barrera, en un duelo directo por la salvación. A las 21.00, el Racing de Santander recibe al Sporting. El Dépor aguarda un favor de Borja Jiménez y compañía.

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En el turno del jueves destaca el Las Palmas-Granada a las 19.00, mientras que la Real B recibirá al Eibar, el Leganés cerrará la jornada ante el Zaragoza y, a las 20.00, el Castellón se enfrentará al Almería. Un partido en el que el Dépor también espera un buen resultado que le beneficie.