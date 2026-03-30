Deportivo-Córdoba: alegría y exigencia en Riazor

Poco queda de aquel Córdoba exuberante de hace dos meses que lucía esa frescura de los equipos de Iván Ania y que era, por entonces, un sólido candidato al ascenso a Primera. Seis derrotas y un empate en los últimos siete partidos le han descabalgado de la carrera con la aristocracia y le convierten, en teoría, en una victoria propiciatoria (20.00 horas, Liga Hypermotion TV) para un Deportivo de menos a más, que entra en esa recta final donde pretende ascender. Sin titubeos, quiere pillar el elevador directo. Ni paradas ni pruebas intermedias. Pero es que el Deportivo es el Deportivo. Y, aunque las señales aportan cierta seguridad, el equipo de Antonio Hidalgo es una especialista en resucitar a rivales desahuciados o al borde del precipicio. Que se lo digan a la Real Sociedad B, al Granada... Y el equipo coruñés ha llegado a un punto de no retorno en el que no se puede permitir más fallos, tampoco una racha tan deficitaria como la que lleva esta temporada en un Riazor entregado. La grada ha enterrado las diferencias y los reproches. Ruge por encima de todo. En el horizonte volver a Primera División ocho años después y darle carpetazo a la época más negra de sus 120 años de historia. Un bien mayor y necesario.

El Córdoba, además de llegar en ese agujero negro en el que lleva semanas metido, se presentará en Riazor con un parte de bajas que le debilita aún más. Adilson Mendes y Trilli se han lesionado para varias semanas. A esta doble ausencia se suma la baja por sanción de Pedro Ortiz, un contratiempo relevante en una medular que se mantendrá una cita más sin la participación de Dani Requena, convocado con la selección española sub 21. Tampoco estarán Carlos Marín, Alcedo y Fomeyem, por diversos problemas físicos. Siete futbolistas que se perderán el duelo por solo uno seguro en el Deportivo, David Mella. Villares es duda, Loureiro y Quagliata llegan al límite y Yeremay, muy lejos de su pico futbolístico por las molestias derivadas de una pubalgia.

Por racha y por número de bajas, la balanza se inclina a favor de un Deportivo que no deja de temer la verticalidad de un Córdoba unidireccional que siempre le ha generado una incomodidad extrema. Tanto en Segunda como en Primera RFEF, con Iván Ania. Carracedo, por su calidad y sus condiciones, es la cara y la punta de lanza de ese desafio que supone siempre para los blanquiazules enfrentarse al conjunto del Nuevo Arcángel.

El puzle de Hidalgo

Rara vez Antonio Hidalgo repite su once de un partido a otro. A veces le empujan las bajas o las altas, en otras ocasiones los malos resultados; también ese perfeccionismo que le persigue, esa tendencia a darle una pincelada a cada formación, más allá de una estructura estable. Ferllo seguirá inamovible bajo palos y Ximo Navarro es el único con sitio asegurado en defensa. La sobrecarga de partidos le abre la puerta a los recuperados Noubi, Loureiro y Quagliata. Cambio de guardia. Menos novedades habrá en líneas más avanzadas. Stoichkov recuperará su puesto como segundo punta y Mario Soriano regresará a la base de la jugada, tal y como actuó en la segunda parte de Gijón. Mulattieri es la otra opción para acompañar a Bil, parece poco probable. Villares es duda por problemas en el hombro, con lo que Riki tiene casi todas las opciones de mantener su plaza. José Ángel es la tercera vía, la de más equilibrio. El resto del once lo redondean Altimira, Luismi y el camerunés. En el Córdoba no hay tanta abundancia. Ania forzará la vuelta de Theo Zidane e improvisará en el lateral derecho. Es fundamental para los verdiblancos el regreso a buen nivel de Rubén Albes. Lleva todo 2026 el Córdoba sin dejar una portería a cero. El Dépor solo luce dos. Todo apunta a una fiesta de goles, aunque la alegría solo la dan las victorias.