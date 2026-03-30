Deportivo-Córdoba: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 33 de LaLiga Hypermotion

Jornada entre semana para un Deportivo que recibirá este martes al Córdoba. El encuentro de la jornada 33 permitirá a los blanquiazules vivir la primera de las dos noches consecutivas en Riazor en apenas cinco días, ya que el próximo sábado se medirá al Málaga. En frente, un equipo que atraviesa un mal momento de forma, y que además solo ha ganado una vez en tierras coruñesas a lo largo de su historia. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo aspira a ganar y aguarda un tropiezo del Almería, actualmente segundo clasificado con un punto de ventaja.

Visita trampa para el Dépor. Los cordobesistas han sumado solo un punto de los últimos 21, pero no por ello deja de ser un equipo peligroso y con jugadores de talento que le pueden hacer daño al actual tercer clasificado de la competición. "Creo que es uno de los equipos más talentosos de Segunda División, que muchas veces no necesita dominar al rival para ganar por la pegada que tiene arriba", elogia el entrenador visitante sobre el cuadro dirigido por Antonio Hidalgo.

Para el partido, Hidalgo recupera a Stoichkov, baja la jornada pasada por sanción. El gaditano venía de cuatro partidos consecutivos como titular, anotando dos goles. El duelo será arbitrado por Alejandro Morilla Turrión, colegiado navarro que debuta este curso. Dirigió una vez al conjunto blanquiazul, en Primera RFEF, en un duelo ante el Teruel.

Stoichkov / Iago Lopez

Horario del partido entre el RC Deportivo y el Córdoba CF

El Deportivo llegará a este partido ante el Córdoba después de dos triunfos consecutivos ante el Ceuta y el Real Zaragoza y un empate contra el Sporting. Ambas victorias llegaron con goles agónicos a última hora, mientras que el triunfo fue firmado por un testarazo de Dani Barcia también cuando el reloj se acercaba al final del duelo.

El Deportivo - Córdoba se disputará este martes 31 de marzo a las 20.00 horas en el Estadio Municipal de Riazor.

Noticias relacionadas

Dónde ver en TV el partido entre el Sporting y el Deportivo

El encuentro entre el Deportivo y el Córdoba tendrá retransmisión en directo por televisión. Será a través de las plataformas habituales de pago. Se emitirá por Fútbol 2 y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, Orange, Dazn, Amazon Prime Video y los distribuidores oficiales.