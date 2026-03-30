Deportivo-Córdoba: Este es el posible once de Hidalgo en la jornada 33 de Segunda División

El Deportivo recibe este martes al Córdoba en un encuentro que se espera que tenga un ritmo alto y ocasiones. Será un partido bonito para los espectadores que acudan a Riazor, terreno prohibido para los blanquiverdes, que solo han ganado una vez a lo largo de su historia. Antonio Hidalgo explicó cómo llega su escuadra a la cita, para la que podría realizar varios cambios en su once titular. Diego Villares es duda por problemas en el hombro, pero el técnico catalán recupera a Stoichkov y al central Lucas Noubi, de vuelta tras su período con la selección sub 21 belga. Ambos podrían ser novedad, así como Miguel Loureiro, quien no jugó en Gijón.

La fatiga y la gestión física cobra un lugar especial en una semana cargada con jornada entre semana que, además, llega tras poco tiempo de descanso entre partido y partido. Mientras que el Córdoba jugó el viernes, y llegará a Riazor con más fuerzas, el Dépor no tendrá ni 72 horas de recuperación entre el pitido final de El Molinón y el silbatazo inicial de Riazor. No hay excusas que valgan para un equipo inmerso en la disputa por el ascenso directo, actualmente marcado por el Almería, con un punto de distancia, y el Racing, líder con tres más.

Revolución en la zaga

El Deportivo podría tener hasta tres cambios en su línea defensiva. Pese a que Dani Barcia y Arnau Comas brindaron un buen partido ante el Sporting, Miguel Loureiro y Lucas Noubi han sido la pareja titular en los últimos meses. Hidalgo podría volver a darles las llaves de la defensa. Además, en izquierda, se espera el regreso al once titular de Giacomo Quagliata, quien llega con algunas molestias, pero tuvo solo media hora ante el conjunto asturiano. Sergio Escudero fue titular, pero físicamente puede tener más problemas para repetir también este martes.

En el lateral derecho, salvo sorpresa, Ximo Navarro volverá a ser de la partida. La otra opción es Adrià Altimira, a quien Hidalgo necesita como extremo derecho recorriendo la banda.

Noubi ante el Eibar / Iago Lopez

Villares, duda en el Deportivo

La posible ausencia de Diego Villares obligará a realizar, al menos, un cambio más en el equipo. Lo natural sería la entrada de Stoichkov, como segundo delantero, acompañando al ariete titular tras cumplir sanción el pasado fin de semana. Venía de cuatro titularidades consecutivas, anotando dos goles. Es uno de los futbolistas que no tuvo minutos el fin de semana, por lo que está fresco.

De esta forma, Mario Soriano y Riki Rodríguez repetirían en el centro del campo. De necesitar piernas más frescas, Charlie Patiño aguarda su turno, mientras que José Ángel y Gragera llevan más tiempo sin participar. Además, Noé Carrillo entrenó el lunes con el grupo y podría entrar en la convocatoria para ser un posible recambio.

Arriba, Bil Nsongo se ha ganado la titularidad, aunque la fatiga acumulada podría dar paso a Samuele Mulattieri. Yeremay, si estuviese físicamente bien, sería indiscutible, pero todavía evoluciona de sus molestias en el pubis. También aguardan turno Zakaria Eddahchouri y Cristian Herrera, aunque la última plaza de Luismi, en principio, no está en venta.

Samuele Mulattieri celebra su gol con el Deportivo ante el Zaragoza / Iago Lopez

Los posibles onces titulares de Deportivo y Córdoba

Dépor: Ferllo; Ximo Navarro, Noubi, Loureiro, Quagliata; Altimira, Riki, Mario Soriano, Luismi; Stoichkov y Bil.

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Córdoba: Iker Álvarez; Albarrán, Rubén Alves, Álex Martín, Diego Bri; Carracedo, Theo Zidane, Isma Ruiz, Jacobo; Dalisson y Adrián Fuentes.