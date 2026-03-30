Diego Villares, duda para el Deportivo-Córdoba por problemas en el hombro: "Tiene difícil llegar"

Diego Villares apunta a ser baja este martes en el partido entre el Deportivo y el Córdoba (20.00, Riazor). El de Samarugo no realizó con el grupo el entrenamiento de este lunes, y Antonio Hidalgo prácticamente mira al Málaga a la hora de hablar del centrocampista, titular en 23 ocasiones esta temporada. El segundo mediocentro más elegido del curso tuvo que ser sustituido en Gijón por un problema en el hombro, y las molestias no han remitido.

El regreso de Stoichkov puede devolver al Dépor al 4-4-2 que ha empleado en las últimas semanas y que, al menos durante 45 minutos, el entrenador catalán cortó en El Molinón, donde alineó a Villares, Mario Soriano y Riki juntos, además de un Luismi con tendencia a ocupar el pasillo central. No obstante, tras el descanso Villares ya no saltó al césped, y fue reemplazado por Samuele Mulattieri. Hidalgo, postpartido, expresó que se trataba de "un problema en el hombro" que, dos días después, impide al centrocampista estar a disposición de su técnico.

Esta tarde el Dépor entrenó en la penúltima sesión previa al duelo. El martes por la mañana volverá a haber ejercicio en Abegondo, y servirá para dilucidar qué jugadores están a disposición de Antonio Hidalgo, y cuáles no logran llegar al encuentro o al 100% de su condición física, tras menos de 72 horas transcurridas entre el final del partido del pasado sábado y el inicio del duelo de este martes. Este lunes, sin Diego Villares, al margen del grupo, el técnico echó mano de Noé Carrillo, fresco tras haber cumplido sanción este fin de semana en la victoria del Fabril contra el Atlético Astorga.

"Villi no ha formado parte del entrenamiento, tiene difícil llegar mañana. Va a ser difícil. El resto están todos bien", expresó Hidalgo en la rueda de prensa previa a la jornada 33 de Segunda División. "No, creemos que no tiene algo más importante que perderse el partido de mañana", respondió ante la pregunta de si las pruebas médicas habían revelado algo más. "Todo está muy cercano. Si hablásemos de una semana entera, sus posibilidades aumentarían. Veremos cómo se encuentra mañana", concluyó.

Diego Villares controla la pelota ante la oposición de un rival / Carlos Pardellas

Stoichkov y Lucas Noubi, de vuelta en el Deportivo

Antonio Hidalgo recupera a dos jugadores que habían sido importantes en las últimas semanas. Stoichkov, sancionado tras ver la quinta amarilla, fue baja en el encuentro ante el Sporting, y podría regresar directamente al once titular. Además, Lucas Noubi, titular con Bélgica sub 21 el pasado 27 de marzo, regresó después de una negociación entre el Deportivo y la Federación belga para liberar al zaguero, por lo que podría volver a ser de la partida.

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A su lado, tal vez, Miguel Loureiro, quien entrenó con el grupo con normalidad, como también lo hizo Giacomo Quagliata.