Hidalgo: "Nos hemos ganado el derecho a pelear por todo"

Antonio Hidalgo llega a la recta final del campeonato especialmente "satisfecho" por cómo el equipo "compite siempre" y "siempre está vivo" para luchar por la victoria o sacar puntos en los minutos finales. Una zona Dépor que se extiende especialmente desde el minuto 76, y en la que, además, puede participar cualquier futbolista, porque "todo el mundo tiene la sensación de poder participar".

Con Yeremay "cada día encontrándose mejor", pero sin Diego Villares, que no se entrenó este lunes y es duda para el encuentro del martes ante el Córdoba de Iván Ania, Antonio Hidalgo afronta un encuentro para el que su plantel llega con carga. "No van a pasar ni 72 horas" desde el empate ante el Sporting en El Molinón, tiempo límite para la recuperación de algunos grupos musculares que requieren de ese tiempo, como los isquiotibiales, lo que "limita" la puesta a punto de su escuadra. Contará, eso sí, con Loureiro y Quagliata, que han trabajado con normalidad, aunque todavía arrastran sus "respectivas molestias". De hecho, el cercedense no participó el sábado. Sobre el de Samarugo, además, indica que no cree que sea "algo más importante que perderse el partido" de este martes. También volverá Stoichkov tras cumplir sanción.

Villares, en el Sporting-Deportivo / Fernando Fernandez

"Creemos que no tiene algo más importante que perderse el partido de mañana. Todo está muy cercano. Si hablásemos de una semana entera, sus posibilidades aumentarían. Veremos cómo se encuentra mañana. Antonio Hidalgo, sobre el hombro de Villares

"El Córdoba viene en mala dinámica (un punto de 21 posibles), pero es un equipo reconocido", advierte Antonio Hidalgo sobre una escuadra que presiona "altísimo", que le gusta "tener mucho balón" y que suele "estresar mucho" por la verticalidad de su fútbol. El técnico de Canovelles cree que la clave puede estar en "la estabilidad de los dos momentos", tanto ofensivos como defensivos, y en "ser poderosos" en los tramos de mayor posesión, que requerirán, además, "momentos para descansar" del ritmo alto de juego que propone el Córdoba.

En una semana con dos partidos en Riazor, el técnico considera que hay que pensar en el día a día, pero han llegado al tramo final en una posición para luchar por todo: "Es importante sumar de tres en casa. Primero hay que centrarse en Córdoba, que es lo más inmediato, después sumar el mayo número de puntos. Nos hemos ganado el derecho a pelear por todo".

Stoichkov, de regreso tras cumplir sanción. / Iago Lopez

La evolución de Bil Nsongo

El entrenador catalán elogió a Bil Nsongo, delantero titular del equipo durante las últimas semanas. Quizá rote, ante la carga de minutos, pero el camerunés está aportándole mucho al equipo como ariete. "Bil está dando pasos hacia adelante en cuanto a lo que queremos. Nos da mucho en esa última línea. Él entiende cuándo tiene que acercarse, nos da área, nos da situación de gol, también esa primera presión", resalta.

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A Hidalgo, en el día a día, le ha sorprendido que "es muy poderoso, muy fuerte", y tiene una gran capacidad para "hacerse fuerte ante cualquier jugador de la categoría". Pese a la notoria distancia entre Segunda RFEF y la categoría de plata, considera que está "muy capacitado" para LaLiga Hypermotion.