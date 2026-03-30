Idiakez se rinde a Yeremay: "Va a ser una estrella mundial. Creo que jugará en la selección"

Imanol Idiakez no se olvida de uno de sus niños tiempo después de su paso por el Deportivo. El técnico vasco, actualmente sin equipo tras salir del AEK Larnaca, elogió a Yeremay Hernández en una entrevista con Bola na Rede, un medio portugués. El Sporting CP no se olvida del talento canario, a quien intentará convencer en verano. "Juega como si estuviera en un patio de colegio. Es un jugador súper creativo, con una gran imaginación, una increíble capacidad para superar a los rivales y crear espacios, para generar oportunidades de gol de la nada", analiza el que fue su entrenador en Primera Federación y durante los primeros meses de Segunda División.

Mientras el Deportivo busca la fórmula del ascenso sin David Mella y a la espera de que Yeremay deje atrás sus problemas en el pubis, al canario le siguen lloviendo elogios de toda Europa, a meses de un verano en el que su nombre volverá a estar relacionado con grandes proyectos. Imanol Idiakez, su exentrenador, cree que el 10 blanquiazul tiene un gran porvenir por delante, y será cuestión de tiempo verlo en las máximas competiciones continentales. "Hoy en día es el jugador más decisivo de La Liga 2. Podría estar en cualquier equipo de España, Italia, Portugal… en cualquier país", remarca Idiakez.

El técnico vasco dirigió al Deportivo en 54 partidos y fue uno de los grandes héroes de un ascenso a Segunda División que nadie olvidará. Desde la distancia, sigue viendo a un Deportivo en el que la figura de Yeremay destaca por encima de todos. Preguntado por si ve al canario jugando algún día con la roja, el donostiarra lo tiene claro: "Son palabras mayores. La selección nacional tiene mucha calidad en esas posiciones, pero desde hace tiempo creo que Yeremay Hernández va a ser una estrella mundial; de hecho, está muy cerca de serlo. Creo que jugará en la selección absoluta".

Yeremay Hernández e Imanol Idiakez durante un entrenamiento en Abegondo. / LOC

El precio de Yeremay Hernández

Este verano, cuando el Sporting intentó hacerse con los servicios de Yeremay, el Deportivo cerró la puerta pese a las grandes ofertas que llegaron por él. El club coruñés exige su cláusula, e Idiakez, quien cree que "las cantidades que se mueven en el fútbol son una locura", tanto lo que se paga a futbolistas como a entrenadores, "a veces es inmoral", considera que, dada la situación actual, "quien lo fiche podría venderlo por aún más dinero". Yeremay tiene "10 años por delante en la cima de su carrera" y cree que "no ha alcanzado su máximo potencial".

La continuidad de Yeremay en el Deportivo responde a muchos factores, pero uno indiscutible es su conexión con el club. "Es un chico que conecta con el club de corazón, que está agradecido por lo que el Deportivo le dio, por la inversión que hicieron en él", resalta Idiakez.

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Lo que tiene claro el exentrenador blanquiazul es que Yeremay "puede jugar en cualquier parte". Cita los cinco grandes ligas campeonatos, y considera que el día de mañana podría rendir "en cualquiera de las mejores ligas".