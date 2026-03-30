Deportivo-Córdoba
Iván Ania elogia al Dépor antes de visitar Riazor: "Es uno de los equipos más talentosos de Segunda División"
El técnico confirma las bajas de Fomeyem, Juan María, Trilli, Pedo, Requena y Adilson
El Córdoba de Iván Ania, 14º clasificado de Segunda División, visita al Deportivo en la jornada 33. Un encuentro que arrancará a las 20.00 y al que llega tras una mala racha de un punto de los últimos 21 en juego, lo que ha alejado a los blanquiverdes de la pelea por la promoción de ascenso. Además, Riazor es terreno prohibido para los codobesistas, que solo han ganado una vez a lo largo de su historia. "Es un rival con un nivel altísimo, mucho talento, individualmente casi todos sus jugadores, sobre todo en ataque, son capaces de decidir por sí solos un partido", analiza el técnico, que tiene varias bajas.
No llega el Córdoba en su mejor momento a una cita trascendental para ambas escuadras. En el apartado blanquiazul, el empate en El Molinón será mejor visto con el tiempo si logran sacar la victoria de este encuentro para continuar en la carrera por el ascenso directo. El campeonato se acerca al sprint final y los tropiezos recientes del Racing de Santander han reabierto la primera plaza. En el caso de los blanquiverdes, no ganar otra vez podría suponer un adiós definitivo a soñar con alcanzar la promoción. "Final no, quedan 10 jornadas, no es una final ni mucho menos. Para nada, ni los jugadores ni yo lo consideramos una final", expresa Iván Ania, su técnico.
El conjunto andaluz acude a la cita con muchas bajas. Además de Adilson, que se perderá lo que resta de curso, Ania confirma las ausencias de Fomeyem, Juan María Alcedo, Pedro, Requena y el exdeportivista Álvaro Trilli, quien no podrá reencontrarse con sus antiguos compañeros. "Vamos a hacer algún cambio pensando en lo que nos conviene en Riazor", expresó sobre las previsibles rotaciones.
Así ve Iván Ania al Deportivo
El técnico explica que, pese a los malos resultados, plantean "con optimismo" un encuentro en "un campo muy complicado". No obstante, cree que los equipos que han logrado ganar esta temporada en Riazor, por estilo de juego, "son parecidos" a su Córdoba. "Creo que es uno de los equipos más talentosos de Segunda División, que muchas veces no necesita dominar al rival para ganar por la pegada que tiene arriba", elogia sobre el cuadro dirigido por Antonio Hidalgo.
Ania también destaca el trabajo defensivo colectivo del Dépor: "Es un equipo que es capaz de juntarse, que a veces no es fácil en los equipos grandes, y ellos sí lo hacen. Si se ponen por delante es muy difícil darle la vuelta al marcador porque tienen un sistema defensivo en el que están muy justos, te ahogan en una banda, si saltan a la presión tienen jugadores que lo hacen bien".
La clave, explica, pasa por recuperar la esencia perdida en las últimas semanas: "Tenemos que intentar ser nosotros mismos, no lo que hemos sido en las últimas jornadas, sino en cuanto al nivel de confianza que teníamos antes de esta dinámica. Un equipo valiente, que no se asustaba ante nadie, capaz de someter a los rivales. Tenemos que recuperar esas señas de identidad".
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