Paco 'Hammer' revive el West Ham y se ha ganado un apodo de la grada del estadio olímpico de Londres

Uno de los movimientos más sorprendentes en los banquillos en este 2026 fue la llegada de Paco Jémez como técnico ayudante al West Ham de la Premier League. No porque la trayectoria del ex central del Deportivo no le habilitase para dirigir en la mejor liga del mundo, sino porque lleva un bagaje de décadas en el fútbol español, llegando a entrenar regularmente en Primera, y se podía considerar un paso atrás integrarse a estas alturas en un equipo de trabajo como segundo espada. Su salida reciente de Ibiza en Primera RFEF, el hecho de no haber probado nunca en Inglaterra e ir de la mano de su amigo y colega Nuno Espirito Santo le animaron a dar el paso y tanto él como el propio West Ham lo agradecen dos meses después. El equipo estaba desahuciado y ha reaccionado y la grada le identifica como una de las razones del cambio y ya tiene su propio apodo en el estadio olímpico de Londres. Se ha convertido en Paco 'Hammer'.

Paco Jémez llegó a Londres a mediados de enero con el equipo a siete puntos de la salvación. La situación era desesperada. Pensó en él Nuno Espirito Santo, exportero del Deportivo y con amplia trayectoria en los banquillos de España e Inglaterra tras arrancar su carrera en Portugal e ir de la mano de Jorge Mendes. De hecho, ambos, Nuno y Paco, se conocieron en A Coruña a mediados de los años 90 y el portugués consideraba que ese fútbol atractivo y arriesgado de Jémez podía ejercer de contrapunto y ampliar su mirada al tomar decisiones. Desde su llegada, diez partidos, con cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. Quince puntos de 30 posibles para un equipo que lleva 14 en las 21 fechas previas. Todo se ve de otro color en el estadio olímpico de Londres con el Tottenham a un punto de distancia y marcando la salvación, con el Nottingham Forest a tres y el Leeds United a cuatro. El resto de enidades ya están fuera de esa pelea, tanto el Crystal Palace y el Bournemouth por arriba como el Burnley y el Wolverhampton por abajo.

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Un apodo y un atajo

Los afcionados del West Ham le han pillado pronto cariño y, a falta de un cántico que es probable que llegue en breve, se han inventado un apodo que, de paso, les sirve para encontrar un atajo ante la imposibilidad de pronunciar el apellido Jémez con la dicción y la pronunciación británicas. De esta manera, ha sido rebautizado como Paco 'Hammer', aprovechando el propio adjetivo del club y de sus seguidores, los martillos que lucen en su propio escudo. El técnico canario, con raíces andaluzas, ya ha comentado que recibe de buen agrado y con cariño este detalle de los seguidores. Estos gestos son gasolina para un técnico muy pasional que, desde una posición en teoría, secundaria ha vivido a uno de los clubes pujantes de Londres en su lucha por evitar el descenso a la Championship.