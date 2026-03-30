Sebastián Dubarbier, de la banda del Córdoba y el Dépor a tener su grupo de rock, dedicarle una canción a Messi y fabricar su cerveza

El Deportivo y el Córdoba no han tenido precisamente un puente aéreo, un traspaso fluido de futbolistas entre una entidad y otra a lo largo de su historia. Han sido poco más de veinte, pero uno de los últimos y de los casos más curiosos, por como ha evolucionado su vida al colgar las botas, es el de Sebastián Dubarbier.

El argentino perteneció al Dépor y al Córdoba, aunque en realidad corrió muchos más la banda del Nuevo Arcángel que la de Riazor en un equipo coruñés al que perteneció en la temporada 2018-19 y en la que ni siquiera llegó a debutar, eclipsado por Diego Caballo y Saúl, dos futbolistas aún en activo en el Lugo y en el Racing. La aventura del Córdoba fue la segunda del zurdo platense tras llegar a Europa por el Cluj rumano y pasar por el Lorient y el Tenerife. Dos años en Segunda en el equipo andaluz y emigra al Almería, donde juega en Primera y comparte equipo con Fernando Soriano. Acaba su carrera en Argentina, con ese leve paréntesis del Dépor, y decide dejar el fútbol en la pandemia y le da un volantazo a su vida, lo que siempre había querido.

En ese momento se dedica a la música, que era lo que siempre había deseado, con su banda. Da conciertos y compone canciones, algunas al propio Leo Messi, al que marcó cuando era jugador del Almería. La última pieza que ha lanzado, dentro de ese género del rock argentino tan clásico y al que se siente muy apegado, se titula Lío eterno, fue lanzado y pretende ser la canción de la selección argentina en el Mundial Canadá, Estados Unidos y México de 2026. En sus cuentas en redes sociales, se le puede ver en conciertos, en actuaciones y promocionando sus composiciones que pueden ser escuchadas en Spotify.

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Artesano de la cerveza

Pero la nueva vida de Sebastián Dubarbier, ex también de Gimnasia y Estudiantes de la Plata, no se queda ahí, porque en 2022 se convirtió en productor artesanal de cerveza, junto a su pareja, según recogieron más adelante varios medios argentinos. Dice ser "minucioso" con todo el proceso, como en todo lo referente a su preparación cuando era futbolista, y produce "4.000 litros al mes" de Dubabeer, el nombre con el que la ha bautizado. Está más enfocada a la elaboración que al despacho al público, aunque en la redes sociales de la marca se ven como participa en eventos. En algunos vídeos se le participando de la elaboración con sus propias, muy inmiscuido.