2-0 | El Deportivo presume de espada y escudo para batir al Córdoba

Cuando David Mella tuvo que pasar por el quirófano hace unas semanas, un hueco enorme se abrió en un costado derecho muy difícil de llenar. Pero no hay zapatos que le queden grandes a un Adrià Altimira que en apenas tres meses ya se ha adueñado de varias parcelas de los costados de Riazor. Dos envíos, el primero a balón parado y el segundo en jugada, cayeron con piedras preciosas en el segundo palo para que Lucas Noubi y Giacomo Quagliata desarmasen a un Córdoba que salió a tumba abierta en su visita al coliseo blanquiazul (2-0). Dos estocadas, que pudieron ser más, encarrilaron un duelo en el que el escudo de la defensa y de Álvaro Ferllo evitó una reacción desesperada de los andaluces en la última media hora.

Antonio Hidalgo volvió a agitar el árbol y planteó una alineación con cambios sustanciales que, no obstante, espolearon al equipo en los primeros minutos contra el Córdoba. Con Loureiro en el lateral derecho, Noubi y Barcia en el eje de la zaga, Patiño como falso interior izquierdo y Mulattieri en la punta de lanza junto a Stoichkov, los herculinos saltaron al verde preparados para resistir la fuerte presión del conjunto blanquiverde. Los cordobeses se estiraron, mordieron y dificultaron la salida de balón de un Dépor que, pese a tener que jugarse varios pelotazos desde cambio propio, encontró en los desbordes de Altimira un filón constante.

El exjugador del Villarreal se asoció a las mil maravillas con Loureiro para llegar siempre en superioridad y buscar envíos al área. En una de esas ocasiones, tras sentar a Diego Bri, recibió una falta esquinada por parte de Isma Ruiz. El propio Altimira se encargó de colgar el balón al segundo palo, donde Lucas Noubi saltó totalmente solo para cabecear y celebrar su primer gol con el Deportivo (1-0).

Riazor pasó de la celebración a un hondo suspiro de alivio. Ferllo evitó sobre la línea el empate de Rubén Alves un par de minutos después del tanto del zaguero blanquiazul. El central del Córdoba remató picado en un saque de esquina y el meta salvó el tiro con un paradón por bajo y embolsó el balón antes de que lo pudiese empujar Albarrán. Salvados los muebles, los blanquiazules continuaron con su plan de partido. Con un Córdoba cada vez más largo, las transiciones que facilitaron Mario Soriano y Riki desde la sala de máquinas mantuvieron la sensación de peligro sin perder el control.

La presión de Mulattieri y Stoichkov estuvo a punto de darle algún disgusto más a la zaga andaluza. Pero, de nuevo, el tormento salió de las botas de Altimira. El carrilero colgó un centro desde el pico del área y Quagliata, que llegó libre de marca al segundo palo, puso la bota para empujar la pelota a la red (2-0). El Córdoba dio un paso atrás y el Dépor, uno adelante. Los de Hidalgo mantuvieron e incrementaron su presión, con algún envío de Loureiro que buscaba con malas intenciones a Mulattieri.

Segunda parte

Tres cambios, uno para cortar la sangría en el costado izquierdo y otros dos para lavarle la cara a la ofensiva, fueron la respuesta del conjunto califa en el inicio de la segunda parte. Kevin Medina probó fortuna con un cañonazo que se estrelló en un mar de jugadores tras un córner, Sergi Guardiola insistió con la presión sobre Ferllo, pero el Dépor no perdió la tranquilidad. Los robos con peligro de Patiño, los centros de Altimira y las transiciones endiabladas que iniciaron Soriano y Riki recuperaron la confianza de la parroquia herculina. Le faltó una pizca de acierto de Mulattieri para definir en un mano a mano tras quebrar a su par entrando al área y sentenciar el choque antes de cumplirse la hora de juego.

Ania metió más leña al fuego y, con Dalisson y Théo Zidane en el campo, la presión comenzó a pesarle a la zaga herculina. Ferllo tuvo que intervenir ante un centro lateral peligroso y volvió a vestirse de santo tras una mala recepción de Patiño que acabó con una ocasión franca de Sergi Guardiola. El meta, fuera del área pequeña, consiguió desviar el disparo del delantero del Córdoba.

Yeremay y Bil salieron al campo para tratar de frenar la inercia de los blanquiverdes, cada vez más volcados en ataque. El canario tuvo el 3-0 en sus botas, tras robar y plantarse en el área, pero Iker Álvarez le adivinó las intenciones en el uno contra uno. El camerunés, por su parte, se quedó a centímetros de embocar de cabeza un centro perfecto de Loureiro.

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Todavía quedaban gotas de sudor que echar en un remate de Guardiola que Noubi desvió lo justo para que lo rechazase el larguero. Con más sufrimiento del deseado en los primeros 60 minutos, el Deportivo logró mantener intacta su portería y cerrar un 2-0 que le permite empatar con el líder, el Racing, y meter presión, una jornada más, a todos sus rivales.