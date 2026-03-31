Antonio Hidalgo: «Es una victoria muy importante para seguir luchando en la parte alta»

Antonio Hidalgo se marchó de Riazor satisfecho y feliz después de doblegar al Córdoba. «Es una victoria importantísima para seguir luchando en la parte alta. La primera parte ha sido muy buena, hemos interpretado a la perfección lo que creíamos que podía pasar y nos pusimos por delante, que era lo que queríamos. En la segunda parte, ellos nos han empujado un poco más, pero fuimos capaces de defender muy bien el área. Tuvimos la oportunidad de cerrar partido con el 3-0 y no pudo ser, pero estoy muy contento», señaló el entrenador blanquiazul.

El técnico catalán resaltó los más de 25.000 aficionados que se reunieron en las gradas para animar al equipo. «Es una pasada cuando el estadio ha empezado a empujar, sobre todo cuando el Córdoba nos apretó un poco más en la segunda parte», apuntó, y emplazó a la masa social para el sábado ante el Málaga (18.30 horas): «Los necesitamos para jugar contra un rival directo».

Nombres propios dentro del trabajo colectivo

Hidalgo alabó la labor de la zaga blanquiazul. «La parte atrás del equipo ha estado a un nivel muy alto. Lucas [Noubi], hablamos con Bélgica de nuestra necesidad de tener jugadores con tanto partido en poco tiempo y él también ha demostrado su compromiso con el club, nos ha dado una posibilidad más. Toda la defensa rinde a muy buen nivel y eso aumenta la competencia atrás», apuntó el catalán.

En el centro del campo, con Soriano, Riki y Patiño, destacó el papel del inglés. «Pati por fuera nos ha dado muchísimo, sobre todo sin balón. Con la posesión nos aporta pausa, es similar a Luismi, pero más mediocentro. Son jugadores que nos llevan de un lado a otro y, ante situaciones de presión alta del rival, no son sencillos de superar», analizó el de Canovelles.