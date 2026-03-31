Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Habla el ingeniero que diseñó el viaducto de acceso al ChuacEl diésel sube cinco veces más que la gasolinaSe disparan las visitas al médicoUna de las mejores torrijas de España se hace en A CoruñaLa previa del Deportivo - Córdoba
instagramlinkedin

Segunda División

Dani Barcia entra en el once ideal de la jornada 32 en LaLiga Hypermotion

Anotó el gol del empate ante el Sporting

Barcia en el Sporting Deportivo

Barcia en el Sporting Deportivo / Fernando Fernandez

RAC

A Coruña

El canterano, goleador del Dépor en la jornada pasada ante el Sporting, fue elegido en el once ideal de la fecha 32 de Segunda División. Dani Barcia reapareció en un once titular tras tres meses sin ser alineado en liga. No participada de inicio desde el duelo de diciembre ante el Andorra, además de la Copa, y lo hizo siendo una pieza clave y anotando el gol del empate en los minutos finales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las máquinas derriban el viaducto sin atascos por el corte en A Pasaxe: "Está todo señalizado"
  2. La demolición del viaducto de A Pasaxe, en A Coruña: una obra en tres tramos con derribos desde primera hora
  3. La Xunta aprueba el proyecto de Monte Mero para desarrollar 4.397 viviendas en A Coruña
  4. Los colegios de A Coruña, con los deberes hechos en el estreno del decreto que obliga a ofrecer menús saludables a los niños
  5. Adif ultima la conexión del tren al puerto exterior de A Coruña con el Eje Atlántico, con la previsión de acabar la obra este verano
  6. El café Lanzós lanza The Sound Lanzós Betanzos, su primer festival musical
  7. Paco 'Hammer' revive el West Ham y se ha ganado un apodo de la grada del estadio olímpico de Londres
  8. Nueva vida para el edificio abandonado de Rúa Ánxeles de Betanzos: solicitan licencia para construir 23 viviendas en la parcela

Dani Barcia entra en el once ideal de la jornada 32 en LaLiga Hypermotion

Dani Barcia entra en el once ideal de la jornada 32 en LaLiga Hypermotion

Oleiros añade 19 pisos protegidos en A Rabadeira

Oleiros añade 19 pisos protegidos en A Rabadeira

El catedrático de Reumatología de la Universidade da Coruña, Francisco Blanco, investido doctor honoris causa en México

El catedrático de Reumatología de la Universidade da Coruña, Francisco Blanco, investido doctor honoris causa en México

La Xunta cataloga la Sociedad de Sada tras dos décadas en un limbo: "Esto nos cambia la vida, nos da seguridad jurídica"

La Xunta cataloga la Sociedad de Sada tras dos décadas en un limbo: "Esto nos cambia la vida, nos da seguridad jurídica"

Super Mario, Sorrentino y Carmen Maura marcan una cartelera de Semana Santa para todos los públicos

Super Mario, Sorrentino y Carmen Maura marcan una cartelera de Semana Santa para todos los públicos

La Cámara de A Coruña agiliza el registro de las empresas gallegas para operar en Estados Unidos

La Cámara de A Coruña agiliza el registro de las empresas gallegas para operar en Estados Unidos

El comité de Albada denuncia el "estado lamentable" de la planta de Nostián en A Coruña

El comité de Albada denuncia el "estado lamentable" de la planta de Nostián en A Coruña
Tracking Pixel Contents