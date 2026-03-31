Dani Barcia entra en el once ideal de la jornada 32 en LaLiga Hypermotion

El canterano, goleador del Dépor en la jornada pasada ante el Sporting, fue elegido en el once ideal de la fecha 32 de Segunda División. Dani Barcia reapareció en un once titular tras tres meses sin ser alineado en liga. No participada de inicio desde el duelo de diciembre ante el Andorra, además de la Copa, y lo hizo siendo una pieza clave y anotando el gol del empate en los minutos finales.