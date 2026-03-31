El futbolista que se quedó sin fichar por el Dépor por un tuit: "Me fulminaron"

En 2015, el arousano Julio Rey, actualmente futbolista del Céltiga, firmó por el Fabril, aunque su paso por A Coruña fue una cuestión de horas. Un tuit irrespetuoso hacia el club y Riazor publicado años antes de aquel momento "salió a la luz", lo que provocó que la entidad blanquiazul rompiese su contrato. En el podcast Non Vale Furar, recuerda y explica de aquella publicación que, considera, "se sacó de contexto", y por la que en su día ya pidió disculpas.

El Dépor, en julio de 2015, firmó para su cantera a Julio Rey, entonces futbolista del Espanyol, tras salir desde el Arosa a Cataluña a jugar en el juvenil perico. Dos cursos después, en los que incluyó un paso por el Pobla Mafumet, decidió volver a casa, y le salió la opción de jugar en el Fabril.

No obstante, su paso por A Coruña fue una cuestión de horas. "Lo que dura el trayecto desde Vilagarcía", bromea tiempo después. "Sale ese tuit, y deciden romper el contrato. Fuera de contexto. Aunque haya jugado en el Celta no era antideportivista, de hecho quiero que los equipos gallegos están arriba", explica sobre cómo fue aquel momento.

El tuit, de 2012, llega, según explica, estaba "fuera de contexto": "Twitter por aquel entonces no tenía la influencia que tiene a día de hoy, ponías lo que se te ocurría. Yo soy del Madrid, el Barça remonta al Dépor 3-4, y lo pongo en referencia a amigos que tengo del Dépor". Sin embargo, el Dépor echó atrás el movimiento. "Se sacó de contexto y me fulminaron. ", refrenda.

En su día Julio Rey pidió disculpas al Deportivo

En 2015 el Deportivo tuvo que publicar una nota en la que explicó el motivo de la ruptura contractual con el jugador arousano. La entidad blanquiazul decidió "no completar el acuerdo tras analizar los desafortunados comentarios vertidos por el jugador", a pesar de que el futbolista ya había firmado el contrato. El Deportivo basó aquella decisión en que sus jugadores deben ser un "ejemplo de deportividad, respeto por los rivales, compromiso y sentimiento positivo hacia el Dépor, sus colores, su escudo y los valores que la institución representa".

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Julio Rey, hace casi una década, pidió disculpas por un mensaje realizado años antes, cuando tenía 17 años. "Este capítulo me lo graba a fuego para siempre", resaltó.