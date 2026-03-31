Deportivo
Giacomo Quagliata: «Cuando Riazor tiene este ambiente, somos uno más sobre el campo»
«No sé como fue la jugada de mi gol, pero estoy muy contento por mí y por el equipo», destacó el italiano
A Coruña
Giacomo Quagliata marcó en la victoria contra el Córdoba en la primera vuelta y repitió en Riazor, al firmar el 2-0 para dar tranquilidad al Deportivo. «Estoy muy contento por el gol y por el equipo, estamos trabajando bien y hay que seguir así», confesó el lateral italiano.
«No sé como fue [la jugada en la que marca]. Iba corriendo, el pase de Alti era bueno y le di», bromeó un Quagliata que se rindió la afición: «Cuando el estadio está con este ambiente es increíble, son un hombre más en el campo. Lo disfrutamos mucho, Riazor es increíble y tenemos que seguir juntos».
- Las máquinas derriban el viaducto sin atascos por el corte en A Pasaxe: "Está todo señalizado"
- La demolición del viaducto de A Pasaxe, en A Coruña: una obra en tres tramos con derribos desde primera hora
- La Xunta aprueba el proyecto de Monte Mero para desarrollar 4.397 viviendas en A Coruña
- Los colegios de A Coruña, con los deberes hechos en el estreno del decreto que obliga a ofrecer menús saludables a los niños
- Adif ultima la conexión del tren al puerto exterior de A Coruña con el Eje Atlántico, con la previsión de acabar la obra este verano
- Nueva vida para el edificio abandonado de Rúa Ánxeles de Betanzos: solicitan licencia para construir 23 viviendas en la parcela
- El café Lanzós lanza The Sound Lanzós Betanzos, su primer festival musical
- Paco 'Hammer' revive el West Ham y se ha ganado un apodo de la grada del estadio olímpico de Londres