Giacomo Quagliata: «Cuando Riazor tiene este ambiente, somos uno más sobre el campo»

Giacomo Quagliata marcó en la victoria contra el Córdoba en la primera vuelta y repitió en Riazor, al firmar el 2-0 para dar tranquilidad al Deportivo. «Estoy muy contento por el gol y por el equipo, estamos trabajando bien y hay que seguir así», confesó el lateral italiano.

«No sé como fue [la jugada en la que marca]. Iba corriendo, el pase de Alti era bueno y le di», bromeó un Quagliata que se rindió la afición: «Cuando el estadio está con este ambiente es increíble, son un hombre más en el campo. Lo disfrutamos mucho, Riazor es increíble y tenemos que seguir juntos».