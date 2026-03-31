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Lucas Noubi, regreso estelar y un tanto directo al cielo

El belga brilló en su vuelta al once titular, en línea de tres centrales, en un once con muchos cambios

Anotó su primer gol con el Dépor y se lo dedicó a su madre

Lucas Noubi celebra su gol con el Deportivo

Lucas Noubi celebra su gol con el Deportivo / LaLiga

Xane Silveira

Xane Silveira

A Coruña

Tenía claro para quién sería su primer gol con la camiseta del Deportivo. En quién pensaría y se acordaría. Es su fuerza. Su luz. El recuerdo de sus oraciones antes de saltar cada partido al terreno de juego. Y en su primer gol con el Deportivo, tras festejarlo con sus compañeros, se paró marcar ese 51 eterno dedicado a su madre, que falleció cuando Lucas Noubi apenas era un niño que arrancaba su camino a la élite del fútbol.

Lucas Noubi, marcar un gol y dedicárselo a su madre

Lucas Noubi, marcar un gol y dedicárselo a su madre

Xane Silveira

Fue todo felicidad para el zaguero belga. La perla de Mouscron que cambió la delantera por la defensa cuando se alistó en las filas del Standard y ahora sueña con llegar a Primera División de la mano del Deportivo. En su regreso, tras haber disfrutado de la selección sub 21 de Bélgica hace solo unos días. Le aguardan en las tierras bajas, pero de momento, más lo necesita el conjunto coruñés, que le ha aportado en entorno para desplegar todo el potencial que llevaba años vislumbrando.

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Noubi se elevó por encima de sus rivales para cabecear con potencia y anotar su primer gol con la camiseta blanquiazul. Llevaba mucho tiempo rozándolo. Pero casi celebró más haber desviado el 2-1 de Sergi Guardiola contra el larguero. Entre medias, el de Mouscron disfrutó defendiendo hacia adelante, con espacios, también dentro del área, en un 5-3-2 que sirvió para lograr la octava portería a cero del curso, la tercera con Álvaro Ferllo bajo palos, clave con varias paradas de mucho mérito.

Lcuas Noubi realiza el 51 en honor a su madre

Lucas Noubi realiza el 51 en honor a su madre / LaLiga

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