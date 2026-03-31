Las notas de los jugadores del Deportivo contra el Córdoba: Lucas Noubi se gana sus aplausos

El Deportivo recuperó la senda triunfal al derrotar al Córdoba (2-0) en un duelo que comenzó de forma plácida y terminó con más sufrimiento del deseado. En una tarde de fiesta en Riazor, a pesar de ser una jornada intersemanal, el equipo blanquiazul dio el callo. Entre la buena tónica general emergió el destello de un Lucas Noubi que, tras acelerar su regreso de la selección belga sub 21, fue capital en un triunfo frente al conjunto califa que no se explicaría, tampoco, sin Álvaro Ferllo y Adrià Altimira.

El mejor

Lucas Noubi (8): Abrió la lata, celebró su primer gol con el Deportivo y se mostró imperial en defensa.

El once del Deportivo

Álvaro Ferllo (8): Firmó dos paradones vitales ante Rubén Alves y Sergi Guardiola para conservar la ventaja.

Loureiro (7): Siempre correcto atrás y muy incisivo en ataque. Gran partido como lateral.

Dani Barcia (6): Se esmeró en ganar duelos y en despejar balones ante la intensa presión del Córdoba.

Quagliata (7): Redondeó el marcador y respondió con creces cada vez que le encaró Carracedo.

Altimira (8): Dos centros que valen tres puntos. Un jugador capital que se adueñó del costado derecho.

Mario Soriano (6): Pasó más desapercibido en un partido de ida y vuelta. Lanzó varias transiciones peligrosas.

Riki (6): Trató de controlar el ritmo y orientar el juego en un duelo difícil para los centrocampistas.

Patiño (5): Trabajó sin balón y dejó algún robo interesante, pero casi le regala un gol al Córdoba.

Mulattieri (6): Se mostró laborioso en la presión y acertado en la frontal, pero le falló puntería.

Stoichkov (5): portó mucho trabajo, pero no dispuso de ocasiones cerca de la portería contraria.

Los suplentes

Yeremay (6): Perdonó un mano a mano para sentenciar el partido.

Bil Nsongo (6): Rozó el 3-0 de cabeza.

José Ángel (5): Aguantó el tipo en la medular.

Luismi Cruz (6): Aportó chispa en el frente de ataque.

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Noé Carrillo (5): No desentonó en el tramo final.