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Segunda División
RC Deportivo - Córdoba CF, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
El encuentro arranca a las 20.00 en Riazor
Bienvenidos al directo del Dépor-Córdoba, jornada 33 de Segunda División, que se disputará en Riazor y arrancará a las 20.00
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