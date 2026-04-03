3-3 | El Juvenil A del Deportivo empata en Mareo y complica sus opciones de repetir título

El Juvenil A del Deportivo de Miguel Figueira, tras el desgaste de la Copa del Rey (tres empates en cinco partidos), vive una carrera contrarreloj para recortarle puntos al Celta y sumar su tercer título consecutivo del Grupo I de División de Honor Juvenil. Sus opciones se han visto un poco más menguadas aún después de la igualada cosechada en la tarde del viernes en Mareo ante el Sporting de Gijón: 3-3. Tiene dos puntos menos con un partido menos para Celta (este domingo a domicilio ante la Gimnástica de Torrelavega) cuando solo le quedan tres encuentros por disputar a los blanquiazules.

Y el duelo pudo deparar un peor panorama para el equipo coruñés, ya que se vio por debajo 2-0 cuando ni siquiera había acabado la primera parte. Los goles de Dani Paul y Tzalo, en un penalti discutible de Guille Pastoriza, le hicieron mucho daño. Al menos, Álvaro Fraga pudo recortar al aprovechar una pelota suelta antes del intervalo. En la segunda parte el equipo salió decidido y Lucas Castro, el pichichi del grupo, y de nuevo Álvaro Fraga pusieron por delante al Dépor en el minuto 74. Balán frustró la remontada en el minuto 81 y certificó la igualada entre el segundo y el tercer clasificado. El colegiado no hizo caso a las quejas del Dépor de una posible pena máxima en el descuento.

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Copa de Campeones

El primer objetivo para el Juvenil A del Deportivo es el campeonato y por él seguirá luchando en los tres encuentros que le quedan. Aun así, se ha complicado esa aspiración y no debe perder de vista la posibilidad de ser el mejor segundo de los siete grupos para convertirse en el octavo clasificado para la Copa de Campeones que cerrará la temporada. Esa conquista menor tampoco será sencilla porque lleva 61 puntos y el Betis suma 62 en el Grupo IV y el Tenerife 63 en el VI. Aun así, hay que aplicar factores correctores porque en el grupo andaluz hay 18 equipos y en el noroeste juegan 16. Las próximas jornadas decidirán.