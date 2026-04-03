Deportivo-Málaga: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 34 de LaLiga Hypermotion

El Deportivo cierra este fin de semana la particular maratón que ha afrontado en los últimos siete días al recibir al Málaga. El encuentro de la jornada 34 de LaLiga Hypermotion pone a los blanquiazules ante el reto de imponerse en un duelo por el ascenso directo ante un rival que apena suma dos derrotas en lo que va de 2026. Antonio Hidalgo se reencuentra con el club en el que vivió los mejores años de su carrera inmerso en su misión de hacer disfrutar a Riazor y al deportivismo del camino que, espera, conduzca a Primera División.

El conjunto malagueño se presenta en Riazor como uno de los conjuntos que aspiran a las dos primeras plazas de la clasificación. Lleva un ritmo endiablado de puntuación. Es el mejor de las últimas 25 jornadas y ha aprendido a ser un equipo sólido y fiable bajo el mando de Juan Funes. En las dos últimas jornadas se ha tenido que conformar con las tablas. Empató sin goles (0-0) contra el Leganés y se quedó también con el premio menor entre semana. Ganaba 0-2 al descanso en el campo del Andorra y terminó con un 3-3 tras ver cómo el conjunto del Principado llegó a ponerse por delante.

El Deportivo, que espera contar con Diego Villares y que Yeremay pueda tener más minutos que en los últimos compromisos, afronta una reválida. Quiere dar continuidad a sus buenos números en casa en el último mes y busca su tercer triunfo consecutivo como local. El deportivismo quiere volver a ver la versión sólida y convincente de la primera parte ante el Córdoba para ganar ilusión de cara a los objetivos que aún hay que conquistar.

Horario del partido entre el RC Deportivo y el Málaga CF

El Deportivo llega a este encuentro después de cuatro jornadas sin perder. Acumula diez de los últimos doce puntos, con tres victorias (contra Ceuta, Zaragoza y Córdoba) y un empate (frente al Sporting). Sus números en la segunda vuelta invitan al optimismo, pero todavía no puede echar las campanas al vuelo. Entre semana, ante el conjunto califa, resolvió la papeleta con los goles de Lucas Noubi y Giacomo Quagliata, ambos en la primera parte y a pase de Adrià Altimira.

El Deportivo - Málaga se disputará este sábado 4 de abril a las 18.30 horas en el Estadio Municipal de Riazor.

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Dónde ver en TV el partido entre el Deportivo y el Málaga

El encuentro entre el Deportivo y el Córdoba tendrá retransmisión en directo por televisión. Se podrá ver a través de las plataformas habituales de pago. Se emitirá por Fútbol 2 y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, Orange, Dazn, Amazon Prime Video y los distribuidores oficiales.