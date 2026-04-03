Deportivo - Málaga: este es el posible once del Dépor en el partido de Riazor

El Deportivo afronta este sábado (18.30 horas, LaLiga Hypermotion TV) un partido crucial por los puestos de ascenso directo contra el Málaga en Riazor. El conjunto herculino recibe a un rival directo para finalizar la maratón de tres partidos en una semana. Antonio Hidalgo confía en recuperar a Diego Villares, ausente en el partido contra el Córdoba y en poder darle más protagonismo a Yeremay. El técnico, no obstante, tendrá que tener en cuenta el cansancio acumulado de algunos de sus jugadores más habituales sin descuidar los mecanismos que le han dado rendimiento en los últimos encuentros.

El entrenador catalán rotó entre semana, con varios cambios respecto a la alineación habitual y la que salió de inicio ante el Sporting de Gijón en El Molinón. No obstante, el encuentro contra el Córdoba dejó muy bien parados a varios jugadores que podrían cambiar los planes habituales del técnico.

Dudas en la defensa

La portería de Riazor quedará a cargo de un Álvaro Ferllo que ante el Córdoba consiguió su tercera portería a cero desde que llegó al Deportivo en el mercado de enero. La línea defensiva es la que más dudas genera en el once inicial frente al Málaga. Lucas Noubi y Dani Barcia firmaron una sólida actuación entre semana. El belga, incluso, pudo festejar su primer gol con la camiseta blanquiazul. El de Cambre, por su parte, ya disputó todo el partido en Gijón y lleva bastantes kilómetros en las piernas tras varios meses sin minutos.

Altimira, durante el partido contra el Córdoba. / LaLiga

Miguel Loureiro, que ante el conjunto califa ejerció de carrilero derecho, se postula como candidato a volver al puesto de central zurdo acompañando al belga. Los carriles pueden ser para Ximo Navarro, que regresa al once, y para un Giacomo Quagliata que parece inamovible en la izquierda. La semana pasada le reemplazó Escudero, pero su gol el pasado martes le reafirma como la opción preferencial en esa demarcación.

Bloque sólido en la medular

Lo que funciona no se toca y, para superar al Málaga, la pareja Riki Rodríguez y Mario Soriano apunta a ser, una semana más, la sala de máquinas del Deportivo. Hidalgo podría alterar sus planes para incrustar en ese centro del campo a Diego Villares, si finalmente está a su disposición para jugar, o a Charlie Patiño, que entre semana ejerció como tercer centrocampista y actuó más caído al costado izquierdo.

Por las bandas, Adrià Altimira tratará de replicar sus dos asistencias del último partido. El lateral se ha adaptado a las mil maravillas a su rol más adelantado y cada vez marca más las diferencias en ataque. Por la izquierda, Luismi Cruz puede volver a una alineación de la que se quedó fuera contra el Córdoba. Rotaciones habituales en una semana de máxima exigencia física.

Yeremay avanza en su proceso de recuperación, con la pubalgia lastrándole en las últimas semanas. Aunque puede ir a más su protagonismo, queda ver si está en condiciones de jugar desde el inicio.

Los galones de Bil

Bil Nsongo se ha ganado los galones de ejercer como el delantero titular del Deportivo. Antes del Córdoba encadenó tres titularidades consecutivas y, contra el Málaga, apunta a regresar al once. Su compañero en la parcela ofensiva volverá a ser Stoichkov, que se ha ganado la confianza de Hidalgo en su rol favorito de segundo punta.

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Bil Nsongo trata de robarle el balón a Pablo Insua. / Iago Lopez

Los buenos minutos contra el Córdoba le da una opción a Samuele Mulattieri, que se desfondó en la presión y solo le faltó una pizca de pegada para sentenciar el partido en la segunda parte. El italiano ha adelantado en la escala de nueves a Zakaria Eddahchouri, con escaso protagonismo en los últimos compromisos.