Así juega Chupe, el torbellino del Málaga que amenaza al Deportivo: mil recursos y goles por castigo

Un nombre resalta sobre los demás en un Málaga que, desde que recibió al Deportivo en la primera vuelta instalado en la zona baja de la tabla, no ha dejado de crecer hasta instalarse por derecho propio en la pelea por el ascenso directo a Primera División. Dieciséis goles como dieciséis soles lleva Carlos Ruiz Rubio, más conocido como Chupe. El ariete cordobés, de apenas 21 años, tiene rendida a sus pies a La Rosaleda en su segunda temporada en el primer equipo del conjunto malagueño, al que escaló desde la cantera. Este sábado (18.30 horas) amenaza con perforar, también las redes de Riazor.

Salvando a Sergio Arribas y Andrés Martín, los únicos que le superan en la tabla de goleadores, es el nueve puro con mejores registros en lo que va de temporada en la segunda categoría del fútbol español. Suma 16 goles y tres asistencias en 30 jornadas. Más allá de promediar un gol cada dos partidos, tiene la tendencia a marcarlos a pares. Suma seis dobletes en lo que va de temporada. Los tres últimos llegaron de forma consecutiva en el mes de marzo, con Valladolid, Huesca y Cádiz.

No marcó ante el Leganés el pasado sábado ni en el empate frente al Andorra este miércoles, en un duelo en el que solo jugó la última media hora, pero cuenta con una voracidad brutal cada vez que se le pone la portería contraria entre ceja y ceja. Cuenta, además, con la fortuna de que todas sus dianas le han dado puntos a un Málaga que ya le tiene como delantero titular por antonomasia.

Mil recursos

A las cifras excepcionales y la precocidad se suman las variantes y los recursos que demuestra cada vez que le llega el balón. Se desenvuelve como pez en el área esperando balones en el área, cazando rechaces y aprovechando cada jugada dividida para definir en décimas de segundo ante el portero. No desaprovecha ninguna conducción y, en transiciones rápidas, no perdona a ningún guardameta cuando se planta en el uno contra uno.

Las virtudes del delantero cordobés las conoce bien el Deportivo de Antonio Hidalgo, que sufrió en La Rosaleda la primera derrota de la temporada (3-0) en un duelo en el que Chupe firmó dos goles y una asistencia. Abrió la lata con el don del buen posicionamiento, cazando y empujando al fondo de la red un balón que le cayó en el área pequeña a pase de Joaquín Muñoz. Presionó y le robó un balón a Barcia para, tras asociarse con Rafa Rodríguez, batir a Germán Parreño en el mano a mano y establecer el 2-0. Y aún tuvo tiempo para devolverle el favor a su compañero con una asistencia de espuela que dejó sentados a tres defensores herculinos y que terminó en el 3-0 final.

El Dépor deberá tener muchos ojos pendientes de Chupe para conservar su portería a salvo y allanar el camino hacia un triunfo trascendental en la pelea por el ascenso directo.