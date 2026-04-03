Lucas llega al Cádiz para ejercer de salvador como en el Dépor: "El equipo necesita una victoria inmediata"

El delantero coruñés Lucas Pérez ha declarado este viernes en su presentación que llega para "ayudar a revertir la situación", que tiene a los amarillos un solo puesto por encima de las plazas de descenso.

Lucas, de 37 años, estaba libre y vuelve al club en el que militó la temporada 2021-22 y la siguiente y manifestó en rueda de prensa que está "preparado" con la intención de ganarse minutos de "calidad" bajo las órdenes del entrenador, Sergio González.

El ariete indicó que los proyectos que le surgieron anteriormente no le hacían "feliz" y que llevaba meses preparándose para regresar en las mejores condiciones.

Lucas, que llevará el dorsal 7, insistió en que el equipo necesita una "victoria inmediata", ya que eso permitiría que todos remen "a una con unión y trabajo".

El Cádiz ha firmado al delantero hasta final de temporada y aprovechado la posibilidad de fichar a un futbolista que estuviera sin equipo tras el paso de Lucas Pérez la pasada temporada por el PSV Eindhoven neerlandés, en el que solo jugó dos partidos.

Lucas Pérez, que tiene una amplia trayectoria en diferentes clubes españoles y extranjeros, jugó 29 partidos en su anterior etapa en el Cádiz y consiguió seis goles.

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Después de formarse en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, el gallego debutó como profesional en el Rayo Vallecano, para pasar luego por el Karpaty Lviv y Dínamo de Kiev ucranianos, PAOK de Salónica griego, Deportivo de La Coruña, Arsenal y West Ham ingleses, Alavés, Elche, Cádiz, otra vez en el Deportivo y PSV Eindhoven neerlandés.