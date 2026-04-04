Adrià Altimira se suma a los apercibidos con cuatro tarjetas

Adrià Altimira vio la cuarta cartulina amarilla del curso durante el tramo final del encuentro contra el Málaga tras protestar un balón que salió por línea de fondo y reclamaba como córner, aunque el colegiado señaló saque de puerta. El lateral catalán se suma a los apercibidos y, en caso de ver una cartulina más, se perderá un encuentro. En su mismo caso están también Yeremay Hernández, Diego Villares, Luismi Cruz y José Ángel.