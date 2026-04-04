Deportivo
Adrià Altimira se suma a los apercibidos con cuatro tarjetas
A Coruña
Adrià Altimira vio la cuarta cartulina amarilla del curso durante el tramo final del encuentro contra el Málaga tras protestar un balón que salió por línea de fondo y reclamaba como córner, aunque el colegiado señaló saque de puerta. El lateral catalán se suma a los apercibidos y, en caso de ver una cartulina más, se perderá un encuentro. En su mismo caso están también Yeremay Hernández, Diego Villares, Luismi Cruz y José Ángel.
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