Altimira: "Hay que ser claros, merecimos los tres puntos"

"En mi opinión nos merecimos los tres puntos, hay que ser claros", declaró Adrián Altimira al final del partido contra el Málaga por el empate con el que concluyó, aunque admitió que "en el fútbol puede pasar de todo" y que "lo importante es que seguimos sumando y eso va a ser lo importante para final de temporada".

A pesar de calificar "una lástima haber acabado así", resaltó la trascendencia del "puntito" logrado, así como "el esfuerzo de todo el equipo, que es increíble". Insistió en que el Deportivo mereció "mucho más" porque tuvo "muchas ocasiones" y que "a veces el fútbol es un poco injusto".

Altimira también se mostró "feliz" por la asistencia que dio para que Mulattieri consiguiera su gol afirmó quedarse "con un sabor agridulce" por las ocasiones que no pudo materializar. También advirtió de que "está todo muy apretado, hay mucho nivel arriba", por lo que a partir de ahora "hay que minimizar los pequeños errores e intentar sumar de tres".

"Hay que dar las gracias a la afición porque el ambiente es increíble", manifestó sobre el apoyo de los seguidores blanquiazules. "Volví a ver mucha gente en la llegada del bus aquí, siempre da un plus jugar aquí en casa", señaló, al tiempo que avió de que "en estos partidos que quedan en casa, es muy importante que venga la afición". Según dijo, el recibimiento que ofrecieron los espectadores al equipo "nos da ese plus para afrontar el partido".