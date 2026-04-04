¿Cuándo debutará Lucas Pérez con el Cádiz y cuándo será su partido contra el Deportivo?

La situación desesperada del Cádiz, la historia común que tienen previa y la gran relación de Lucas Pérez con el presidente del conjunto andaluz han posibilitado que el coruñés vuelva a la alta competición después de un año sin jugar un partido oficial y tras casi liga y media sin actividad regular, desde su salida con el Deportivo. Había dicho no el verano pasado a clubes como el Castellón y estuvo a prueba en enero en el Leganés, pero acabó rechazando esa posibilidad. Firma hasta junio y ya dio la rueda de prensa de rigor previa a su segunda etapa en el Nuevo Mirandilla y ya se entrenó con sus compañeros después de pasar el reconocimiento médico. El Cádiz abre la jornada de la 34ª fecha de la Liga Hypermotion ante el Córdoba que acaba de perder en Riazor. La duda es cuándo se producirá el estreno de Lucas Pérez con el Cádiz, dada su prolongada inactividad, más allá de que haya estado trabajando por su cuenta.

Su último partido oficial es del 15 de marzo de 2025, hace más de un año. Ese día jugó 13 minutos con el PSV ante el RKC Waalwijk. Quince días antes había disputado tres minutos Go Ahead Eagles. Ese fue su bagaje en la liga neerlandesa antes de ser baja el resto de la temporada al contraer una tuberculosis. Su último partido con el Deportivo había sido el 19 de enero con 27 minutos en el Burgos-Dépor (0-1) de El Plantío en una temporada en la que ya estaba siendo irregular para él en A Coruña y en la que no estaba siendo ya un fijo en A Coruña. Fue entonces cuando le pidió al Dépor marcharse por falta de sintonía con algunos dirigentes y por razones personales.

La decisión de Sergio González

Lucas lleva, de esta manera, un largo periodo fuera de los terrenos de juego y su técnico, el exdeportivista Sergio González Soriano, apuesta por la prudencia y lo descarta para el encuentro ante el Córdoba: "Lucas nos debe dar un doble impacto. A nivel anímico, vive por y para el fútbol y le encanta apretar a los compañeros. En lo deportivo, es un futbolista de máximo nivel y ha venido mucho mejor de lo que todos pensábamos. Queremos al mejor Lucas lo antes posible, importante tanto dentro como fuera del campo". El 7 tendrá un plan específico de puesta a punto y en el Cádiz esperan que vaya aportando también dentro de un vestuario al que le falta un empujón de liderazgo para evitar el desastre.

Una fecha marcada

Más allá del presente de Lucas y del Dépor, hay una fecha marcada para él y para el club coruñés. Es la jornada 39ª de Segunda División la que se disputará entre el viernes 8 y el lunes 11 de mayo, ya que hay fijado un Cádiz-Deportivo. Sería la primera vez que el 7 se enfrentase en su carrera al club coruñés. En un su amplia trayectoria en España, siempre había estado en Primera y no había coincidido con su club o había militado en el propio Deportivo. Ahora se cruzarán en el camino con mucho en juego para ambas entidades. Da la casualidad de que su último gran partido con el Dépor fue en Cádiz en un duelo en el que los coruñeses ganaron 2-4 con tres goles suyos, uno majestuoso de falta. Por todos pidió perdón a la afición andaluza.

Lucas Pérez nunca se ha enfrentado al Dépor como profesional, pero sí jugó una vez ante el Fabril con el Rayo Vallecano. Ganaron los madrileños 3-0 aquel 22 de septiembre de 2010. Él no marcó, pero jugó los 90 minutos.