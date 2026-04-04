El Dépor Abanca jugará un año más en la Liga F: la derrota del Alhama lo certifica
El 1-5 de la Real Sociedad en Murcia le otorga el derecho a su tercera temporada consecutiva en la máxima categoría, algo que no había conseguido en su historia reciente
El Dépor Abanca de Fran Alonso encaraba este fin de semana con la aspiración de certificar lo que era virtual, su salvación, pero el Alhama, siguiendo la tendencia de toda la temporada, ya le hizo gran parte del trabajo al grupo de Fran Alonso. Su derrota por 1-5 en casa ante la Real Sociedad certifica la segunda permanencia consecutiva del primer equipo femenino blanquiazul en su era moderna, un hecho inédito porque el proyecto del Dépor que subió antes de la pandemia maravilló en su primera temporada y acabó descendiendo en la segunda. Jugará por primera vez desde 2016 su tercer año consecutivo en la máxima categoría.
Era prácticamente un hecho, pero la goleada de las murcianas en casa hace imposible que alcance a las coruñesas, ya que la distancia es de 17 puntos con 15 en juego para el Alhama. El Levante sí que podría ponerse a 15 si vence su duelo frente al Athletic y el conjunto coruñés pierde en su duelo en Alcalá de Henares, pero la balanza del goalaverage particular decanta la balanza hacia las blanquiazules y las convierte en inalcanzables. Fran Alonso ha repetido en las últimas comparecencias que no se ponen techo y que el primer objetivo era no sufrir después de lo mal que lo pasaron la campaña pasada y lo han logrado.
La prioridad era no sufrir
En la previa del choque ante el Atlético, el entrenador defendía lo esgrimido en semanas previas: "El objetivo prioritario número uno que era no sufrir, asentar al equipo en Liga F, está cerca. No está conseguido pero está cerca. Queremos que se logre lo antes posible. Y una vez que se logre, somos un equipo que el constante crecimiento forma parte de nuestro ADN. Nos pondremos un nuevo objetivo".
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