Uno a uno del Deportivo: las notas ante el Málaga

EL MEJOR

Mario Soriano (8)

Pudo ser él o pudo ser Altimira, pero le saca media cabeza en la foto finish, porque a día de hoy no se entiende a este Dépor sin ese futbolista incomensurable, indestructible y que vale para casi todo que es Soriano. Ahora juega en la base y es capaz de abarcar más campo. Juega, llega, remata. Tiene una pila extra cuando no la tiene casi nadie y en la semana en la que disputa los tres duelos.

EL ONCE TITULAR

Álvaro Ferllo (5)

No tuvo casi trabajo. Paró lo que debía parar, que tampoco fue mucho. El tanto no está en su debe.

Ximo Navarro (8)

Tuvo muchísima tarea, pero cumplió. En su vuelta demostró el jugador que es. Merece renovar.

Lucas Noubi (7)

Imperial en muchos momentos cruciales del partido en cortes de riesgo o con metros por detrás.

Miguel Loureiro (7)

Muy fiable en las coberturas en un partido con mucha faena en la zona de repliegue.

Giacomo Quagliata (7)

El campo también se le quedó pequeño. Se alimenta del ambiente. Tuvo el 1-0 en sus botas.

Diego Villares (6)

Hizo la labor oscura de sostener la media en un partido en el que Málaga exigió sobremanera.

Altimira (8)

Un titán, el mejor jugador del partido junto a Mario Soriano. Va a una velocidad más y es insaciable.

Stoichkov (6)

No tomó las mejores ocasiones decisiones en ataque, pero su brega generó las mejores del primer acto.

Luismi (5)

Quiso dar claridad, le faltó una marcha más en muchas de sus acciones. Debe dar más.

Bil (5)

Fue su partido más gris en el primer equipo. Se fajó, pero desperdició dos ocasiones.

SUPLENTES

Mulattieri |7| Tuvo fe para pelear y para embocar esa pelota que supuso el 1-0. Antes falló una clara tras desviarla un rival.

Yeremay |5| Sigue lejos del jugador que es. Intentó una arrancada por banda con un centro al segundo palo. Poco más. Se le echa de menos.

Riki |-| Sin tiempo para desarrollar su fútbol.

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Patiño |-| Se asomó por el área, pero solo en un par de acciones.