Hidalgo: «Fue el mejor partido del año, merecimos con creces la victoria»

Satisfecho con la actuación, aunque con la espinita de un resultado que no hizo justicia al nivel mostrado por el conjunto coruñés. El Dépor cuajó «el mejor partido del año». En especial, «en casa», ante su gente, con un ambiente inmejorable que realza la «confianza» del grupo y de la plantilla. «Merecimos con creces la victoria, hemos tenido muchas ocasiones de gol. Te vas con un punto cuando mereces tres», remarcó el entrenador blanquiazul tras el encuentro.

La balanza, esta vez, descompensó donde en otras ocasiones se había movido a favor del Dépor. Al final, «equilibra sensaciones» respecto a otros duelos en los que el equipo tuvo «premio». Se queda, primero, con el ambiente, después de un duelo en el que «la gente estuvo increíble». Aunque queda, por delante, «ocho partidos», un mundo.

Hidalgo ve a su equipo más cómodo. Más redondo. Los jugadores «van rindiendo mejor» y, en especial, ve mejoría con balón, donde la pelota «viaja con calma» y «el bloque» va «mucho más junto». Ha aumentado la compenetración en la escuadra, lo que «influye» en el colectivo y también en el «resultado» final.

El técnico cree que la relación con la grada «es vital». Los últimos partidos en Riazor han devuelto la comunidad entre ambas partes y la ilusión en el deportivismo. «Esa relación es vital, ahora hay sensación de poderío. El futbolista siente respaldo, y eso te hace dar ese pico de confianza, te hace rendir mejor. Todo se está juntando», recalca sobre el momento que atraviesa el equipo.

Hidalgo destaca la solidez del Deportivo

Destaca, también, «la solidez» del bloque. Más allá del gol encajado, cree que su escuadra compitió muy bien a nivel defensivo. «Fuimos muy sólidos. El Málaga solo tuvo ese tiro entre los tres palos. Supimos defender en bloque bajo». Y añade que, el resultado, «deja el sabor que tiene», que no es el deseado, porque querían «los tres puntos», aunque el rendimiento le deja «muy contento» y por delante quedan «ocho jornadas» para seguir apretando.

El entrenador catalán resalta el trabajo en «la presión en la primera línea» realizado, y también, a nivel individual, a Ximo Navarro, quien siempre «da muchísimo sin balón» porque «su nivel defensivo es muy alto». También con pelota, ya que permite liberar a Altimira en ataque. El carrilero, reconvertido a extremo, dio una nueva asistencia.

Hidalgo está satisfecho con los puntos obtenidos. En una semana de tres partidos, el Dépor ha ganado un encuentro y ha sacado dos empates. Las sensaciones han sido superiores a los resultados: «Podríamos hablar de una puntuación mayor, pero es la que es. Nos deja en una buena posición».

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Respecto a cuántos puntos serán necesarios para ascender, el entrenador blanquiazul no quiere hacer cálculos antes de tiempo. «Por mucho que hablemos, serán los que sean en ese momento», incide. Cree que hay que centrarse en «sumar de tres» y seguir «luchando por estar en esa zona que dé la posibilidad de pelear por todo». En mayo se decidirá todo: «Cuando lleguemos al último partido se verá».