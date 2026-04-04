Deportivo
El Liceo, homenajeado antes de arrancar un Deportivo-Málaga de récord
A Coruña
Parte de la plantilla del Liceo realizó el saque de honor antes del encuentro, en homenaje por la Copa del Rey cosechada hace solo unas semanas. Riazor tuvo un ambiente increíble, con 28.423 espectadores, récord esta temporada en Segunda División de asistencia, superando, precisamente, al Málaga.
- 1-1 | El Deportivo y el Málaga firman las tablas
- La Xunta adjudica por 1,3 millones de euros la ampliación de los talleres del instituto de Curtis
- Así está la clasificación de Segunda División: el Racing cae goleado y el Deportivo se queda a dos puntos del liderato
- La investigación por el presunto fraude en la oposición de la Seguridad Social en A Coruña apunta al uso de pinganillos y otros dispositivos electrónicos
- Ni un euro, ni una finca, ni la casa: tres hermanos renuncian a la herencia y se lo dejan todo a sus hermanas. El motivo emociona a Muros: “Era lo justo”
- El Dépor Abanca jugará un año más en la Liga F: la derrota del Alhama lo certifica
- Los hórreos de A Coruña, de despensa agrícola a refugio de la memoria: 'Son el testimonio de otras épocas
- Cuatro Caminos, el barrio que lo tiene todo: 'Eso sí, los vecinos levantan mucho la cabeza
Un “atropello” a 10 km/h y cuesta abajo obliga a Arturo Valls a replantearse sus consejos
Ofrecido por