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El Liceo, homenajeado antes de arrancar un Deportivo-Málaga de récord

Deportivo de la Coruña-Malaga en Riazor.

Deportivo de la Coruña-Malaga en Riazor. / Iago Lopez / LCO

RAC

A Coruña

Parte de la plantilla del Liceo realizó el saque de honor antes del encuentro, en homenaje por la Copa del Rey cosechada hace solo unas semanas. Riazor tuvo un ambiente increíble, con 28.423 espectadores, récord esta temporada en Segunda División de asistencia, superando, precisamente, al Málaga.

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