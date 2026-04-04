Mario Soriano: "Puede ser uno de los mejores partidos de este año"

"Para mí por las sensaciones, por el trabajo, por cómo se ha dado, creo que puede ser uno de los mejores partidos de este año por el momento", declaró Mario Soriano acerca del encuentro disputado contra el Málaga, en el que dijo que el empate obtenido "puedes mirarlo negativamente, pero no es así, porque en esta categoría cuesta mucho puntuar".

"La temporada ha ido por rachas, hemos tenido al principio una buena dinámica, luego no tuvimos sensaciones a lo mejor no tan buenas y ahora los últimos partidos el equipo se está viendo mucho mejor, se está atreviendo mucho más", señaló sobre la trayectoria en el campeonato.

Destacó que el Málaga logró empatar por un "pequeño detalle" a balón parado, pero que el resultado "hay que valorarlo", así como "hacerlo bueno en Huesca". "Seguimos ahí arriba, en la pelea y lo importante es sumar y tener esa regularidad", destacó sobre el momento del equipo.

"Estamos teniendo el control de de los partidos, teniendo mucha calma jugando de lado a lado, generando muchas ocasiones y hoy se ha visto contra un Málaga que es un equipazo", resaltó Soriano, para quien el Deportivo "ha tenido muchas ocasiones para ganar el partido", al que calificó de "partidazo".

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"Queríamos los tres puntos contra un rival directo, queríamos ganar porque era un golpe encima de la mesa, pero el equipo ha estado muy bien y si jugamos así, el objetivo va a estar mucho más cerca", manifestó. El apoyo de la afición "va a ser clave en este final de temporada", afirmó, ya que aseguró que "el ambiente que se ha vivido en el estadio ha sido buenísimo del primer minuto hasta el final".