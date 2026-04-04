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1-1 | El Deportivo y el Málaga firman las tablas
Partido de la 34ª jornada de Segunda División en Riazor
FINAL
MINUTO 94 | Último ataque del Dépor.
MINUTO 92 | Centro al área del Dépor.
MINUTO 91 | Cuatro minutos de descuento.
MINUTO 90 | Ataca y ataca el Dépor.
MINUTO 89 | A punto de marcar Mario Soriano.
MINUTO 88 | Casi marca Noubi.
MINUTO 86 | Fea falta el Málaga a Mulattieri.
MINUTO 84 | El Málaga, a por todas.
MINUTO 82 | Saque de esquina para el Málaga.
- 1-1 | El Deportivo y el Málaga firman las tablas
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